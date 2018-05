Crollo in borsa | i fondi chiedono i danni a Saipem

Banca centrale Russia commenta Crollo borsa - Nabiullina : no rischi stabilità finanziaria : Elvira Nabiullina, governatore della Banca centrale russa, ha commentato il sell off sugli asset finanziari russi scatenato dalle sanzioni che l'amministrazione Trump ha imposto contro gli oligarchi e ...

MPS/ L'ipotesi sul Crollo in Borsa 'impossibile' per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. SERGIO LUCIANO.

MPS/ L'ipotesi sul Crollo in Borsa "impossibile" per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. Forse un'idea può averla il dimissionario direttore finanziario. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:58:00 GMT)MPS/ Il conto in rosso e il rimpianto per lo Stato banchiere, di P. AnnoniFCA/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne, di S. Luciano

Mps - continua il Crollo in Borsa. La perdita teorica del Tesoro è già di 3 miliardi : L'ennesimo crollo in Borsa, con tanto di sospensione al ribasso, ha costretto Mps a uscire allo scoperto per smentire le "illazioni di stampa". Così, la banca ha ribadito che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ristrutturazione al 2021 concordato con le autorità europee "procede secondo le tempistiche", compresa la parte su "riduzione dei crediti deteriorati e iniziative di contenimento dei ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - le possibili cause del Crollo in Borsa (oggi - 22 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 2,7 euro ad azione. Le possibili cause del tonfo a Piazza Affari. Ultime notizie live di oggi 22 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:24:00 GMT)

Facebook - il Crollo in Borsa e le prospettive : Le azioni del popolare social network sono in caduta libera a Wall Street. Ma molti le ritengono ora un'occasione di acquisto

I dati prelevati da Facebook : cosa è successo - perché c’entra Trump - il Crollo in Borsa : Come è stata scoperta l’operazione, chi sono i protagonisti, quali sono le ragioni del business, la responsabilità di Mark Zuckerberg, il danno finanziario

Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le elezioni europee' - Nuovo Crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le elezioni europee' - Nuovo Crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg Nuovo Crollo in Borsa per Facebook : Una commissione parlamentare inglese: «Chiarisca le accuse, finora spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio

FACEBOOK - ZUCKERBERG PERDE 5 MILIARDI/ Cambridge Analytica - Crollo in Borsa : caos Big Data e privacy : Cambridge Analytica e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto ZUCKERBERG, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Wall Street Crollo non solo per colpa di Facebook. Perchè la Borsa Usa è venuta giù? : Una svolta, guardando i prospettiva, potrebbe esserci non tanto oggi ma domani quando la Federal Reserve comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Gli analisti sono concordi nel ritenere ...