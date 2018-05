Creato il primo embrione completamente artificiale

Un nuovo stato della materia : il primo condensato di Bose-Einstein Creato a temperatura ambiente : (Foto: Aalto University / Tommi Hakala and Antti Paraoanu) La fisica quantistica insieme alla fisica dei materiali ne hanno fatta un’altra delle loro. Un gruppo di ricerca guidato dalla Aalto University, in Finlandia, ha creato un nuovo stato della materia, costituito da un innovativo tipo di condensato di Bose-Einstein. I risultati sono stati pubblicati su Nature Physics. Questo condensato è uno stato della materia in cui le particelle, ...

Worlds Adrift è il primo MMO Creato dai giocatori in arrivo in Early Access. Sarà il "Sea of Thieves dei cieli"? : Prendere sul serio un team conosciuto soprattutto per la creazione di un gioco folle come Surgeon Simulator non è semplice ma il nuovo progetto di Bossa Studios è indubbiamente molto più ambizioso e lo è per diverse ragioni.I colleghi di Eurogamer.net, definendolo il "Sea of Thieves dei cieli", vedono delle affinità con l'esclusiva Microsoft realizzata da Rare ma al di là dei punti di contatto Worlds Adrift è un gioco sotto molti aspetti ...

È stato Creato il primo cane robot - apre anche le porte - video : Una nuova frontiera è appena stata raggiunta, un cane robot è stato creato da una società tecnologica americana e promette già grandi risultati. Il robot si muove e cammina come un cucciolo, interagisce con gli ambienti circostanti e riesce anche ad aprire le porte che si trova davanti. L'intelligenza artificiale Da come si può vedere dalle immagini è un cane senza testa, ma è interamente ricoperto di sensori, chip e fotocellule che gli ...

Usa - Creato il primo embrione ibrido pecora-uomo : L'annuncio arriva dagli scienziati dell'università della California. Lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato un embrione uomo-maiale

Creato il primo embrione ibrido uomo pecora - ricercatori : “Siamo a un passo dal far crescere organi umani negli animali” : L’obiettivo è quello di far crescere organi umani negli animali per poi trapiantarli. Intanto per la prima volta è stato Creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso gruppo di ricerca, dove le cellule umane erano una su 100.000. L’annuncio arriva dagli scienziati dell’università della California Davis al meeting ...