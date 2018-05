Cory Barlog svela i suoi titoli preferiti per PS4

Altro che trilogia per God of War - Cory Barlog ha grandi progetti per la serie : God of War non avrà certo carenza di sequel nell'immediato futuro, anzi. La nuova esclusiva di Santa Monica Studio è stata un grande successo, finora, su ogni fronte, sia in termini di critica che di vendite. Ha già superato le classifiche di vendita nel Regno Unito per due settimane, senza tener conto neanche delle vendite digitali. Ciò significa anche che il panorama che vedrebbe in progetto dei possibili sequel di God of War non dovrebbe ...

Il timore per le recensioni - un Cory Barlog come Steven Spielberg e tanti retroscena di God of War : Paragona la sensazione a quella di essere nudi di fronte all'intero mondo. Ecco spiegata la reazione molto emotiva di fronte alla recensioni incredibilmente positive . L'attore che interpreta Kratos, ...

Il timore per le recensioni - un Cory Barlog come Steven Spielberg e tanti retroscena di God of War : Sin dall'annuncio God of War (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) si era presentato come un progetto estremamente ambizioso che puntava a rinnovare un franchise che nonostante la sempre buonissima qualità non aveva convinto tutti i palati con God of War: Ascension. come sappiamo il gioco ha ricevuto un'accoglienza incredibile da critica e anche dai fan e in attesa dei dati di vendita ufficiali l'opera di Santa Monica Studios per il ...

Cory Barlog ribadisce : nessun DLC per God of War : Futuri DLC per l'apprezzato God of War potevamo anche aspettarceli, vista la natura e le dimensioni di questo gioco AAA. Tuttavia, come già affermato in passato, gli sviluppatori non hanno alcun piano in merito. Nello specifico, il director Cory Barlog ha voluto confermare nuovamente che è stato aggiunto tutto il possibile all'ultima avventura di Kratos senza "trattenere parti" da pubblicare in seguito. Come segnalato da Segmentnext, Barlog ha ...

Volete sopravvivere nel mondo di God of War? I 5 consigli di Cory Barlog : Sony e i Santa Monica Studios sono molto attivi in questi giorni immediatamente successivi al lancio di God of War (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) e lo stesso Cory Barlog, game director dell'esclusiva PS4, sta facendo parlare di sé anche grazie a un video in cui reagisce alle ottime recensioni riservate alle avventure nordiche di Kratos.In questo caso ci troviamo però alle prese con un video ufficiale pubblicato sul canale YouTube di ...

God of War : attraverso un video Cory Barlog ringrazia i fan che hanno atteso a lungo il gioco : God of War è finalmente tra noi, l'esclusiva di Sony Santa Monica è ora disponibile per PS4 (e PS4 Pro) e, proprio nel giorno del lancio, il director Cory Barlog ha voluto ringraziare i fan che hanno atteso a lungo il titolo con un video messaggio.Il director è stato già protagonista di un filmato che mostrava tutta la sua commozione di fronte alle recensioni più che positive per God of War e ora, come segnala Dualshockers, arriva un nuovo video ...

Un imperdibile video ci mostra la gioia e la commozione di Cory Barlog di fronte alle recensioni di God of War : La giornata di oggi coincide finalmente con l'attesissimo debutto di God of War, un titolo che a livello di media voti possiede lo scettro di migliore esclusiva PS4 e che è stato accolto in maniera incredibilmente positiva da tutta la critica.In questi giorni il game director, Cory Barlog, aveva più volte accennato a una reazione commossa di fronte alla recensioni e dopo diverse riflessioni ha deciso di condividere proprio questa video reazione. ...

God of War : il game director Cory Barlog sui cambiamenti al senso di grandezza del gioco : Come riportato da Gamingbolt, Cory Barlog, il game director di God of War, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua decisione di imprimere una strada diversa rispetto al senso di spettacolarità e grandiosità che i giochi della serie avevano avuto in passato. Per proseguire le avventure di Kratos occorreva qualcosa di diverso, secondo Barlog. "God of War ha sempre avuto un senso d'apertura alla Indiana Jones o James ...

Quanto è cresciuto God of War? Ce lo racconta Cory Barlog : God of War sembra cambiato moltissimo rispetto al passato: in termini di narrazione, con un Kratos più maturo e riflessivo, di ambientazione - dalla mitologia greca a quella nordica - ma soprattutto in termini di gameplay, con un combat system più dinamico e un pelo più complesso ma soprattutto rivoluzionando la telecamera, ora posizionata alle spalle del protagonista e non più fissa. Ma sono cambiate - e cresciute - soprattutto le ambizioni sia ...

God of War : Cory Barlog apre la collector's edition in compagnia del doppiatore di kratos : Il director di God of War spacchetta la collector's edition di God of War, riporta VG247.L'apertura dell'edizione da collezione del gioco avviene in compagnia della voce di kratos, stiamo parlando di Chris Judge, possiamo vedere il tutto in un interessante video spuntato in rete e che vi segnaliamo qui di seguito.L'umboxing della costosa edizione limitata è stato effettuato mostrandone il contenuto al pubblico, per cui possiamo avere un assaggio ...

God of War : Cory Barlog ringrazia i membri del cast per il successo del gioco : Nonostante manchi poco meno di una settimana al lancio di God of War, con il diffondersi delle recensioni il gioco di Santa Monica è già un successo annunciato, e Cory Barlog, director della produzione, ha voluto dedicare un pensiero su Twitter a ogni membro del cast che ha contribuito al risultato eccezionale di God of War.Come riporta Gamepur, Barlog ha pubblicato una serie di tweet in cui ringrazia Chris Judge, Danielle Bisutti e Sunny ...

Cory Barlog tra God of War e nuove IP - i retroscena di Santa Monica : Il director di God of War, Cory Barlog, ha appena finito di lavorare a un gioco incredibilmente acclamato, capace di incantare la stampa specializzata e in procinto di stupire anche i giocatori a partire dal 20 aprile. Eppure, incredibile ma vero, il producer e il resto del team stavano per mollare. Nello sviluppo di un videogioco il successo arriva sopo dopo una montagna di sforzi, e ci sono spesso momenti in cui gli sviluppatori fanno ...

Cory Barlog e l'evoluzione del sistema di combattimento in God of War : Il nuovo atteso God of War per PlayStation 4 è in dirittura di arrivo (avete già letto la nostra recensione?) e una delle prime cose che probabilmente noterete è che il sistema di combattimento è cambiato in modo significativo da quanto visto in passato. Gamespot ha avuto l'occasione di parlare con il director Cory Barlog di queste novità e del perché lo sviluppatore, dopo sette giochi della serie, pensava che fosse il momento giusto per ...

God of War : Cory Barlog invita i giocatori a provare il titolo prima di giudicarlo : God of War rappresenta sicuramente una delle uscite per PS4 di maggior peso e, con l'avvicinarsi del lancio della nuova avventura di Kratos, continuano ad emergere informazioni sul gioco. Le ultime sono state condivise, ancora una volta, da Cory Barlog, che ha confermato l'assenza dei celebri mini giochi e, allo stesso tempo, la presenza di modalità aggiuntive oltre la campagna principale.Ora il director di God of War torna già protagonista con ...