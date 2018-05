Corea del Sud | esportazioni calate dell' 1 | 5% annuo in aprile

LG G6 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Corea del Sud : Qualche giorno fa LG aveva preannunciato l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il suo G6 dal 30 aprile, partendo dalla Corea del Sud. Il produttore è stato di parola: il tanto atteso update è stato ufficialmente rilasciato ed i primi a riceverlo saranno, come detto, gli utenti sud-Coreani. L'articolo LG G6 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

La Corea del Sud ha tolto gli altoparlanti al confine che trasmettevano propaganda contro la Corea del Nord : L’esercito della Corea del Sud ha rimosso alcuni degli altoparlanti che trasmettevano materiale di propaganda lungo il confine con la Corea del Nord. Secondo un funzionario sudCoreano contattato da Reuters, anche la Corea del Nord ha iniziato a fare lo The post La Corea del Sud ha tolto gli altoparlanti al confine che trasmettevano propaganda contro la Corea del Nord appeared first on Il Post.

Anche al cinema è il momento della Corea : Gelso d'Oro al Feff di Udine : E' il momento della Corea, non solo sul piano della diplomazia internazionale ma Anche al cinema: alla 20esima edizione del Far East Film Festival di Udine il pubblico ha premiato con il 'Gelso d'Oro' ...

Corea del Nord : 'Dal 5 maggio avremo lo stesso fuso orario del Sud' - Seul rimuove gli altoparlanti di propaganda : La Suprema assemblea del popolo NordCoreana ha adottato un decreto che dal 5 maggio uniformerà il fuso orario di Pyongyang a quello di Seul. Rispetto al meridiano di Greenwich ci saranno dunque non ...

Usa-Giappone : manterremo la massima pressione sulla Corea del Nord : Roma, 30 apr. , askanews, In vista del previsto summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong Un, Stati uniti e Giappone hanno concordato di mantenere la politica della 'mssima pressione' nei confronti di Pyongyang perché proceda alla denuclearizzazione della Penisola Coreana. Lo scrivono i media giapponesi, dando conto dell'incontro …

Seul smantella gli altoparlanti per diffondere la propaganda al confine con la Corea del Nord : Nella penisola Coreana si registra un altro passo di distensione, dopo la storica stretta di mano tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. Fra pochi giorni la Corea del Sud inizierà a smantellare il sistema di ...

