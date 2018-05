Coppia ruba rame nelle macerie di Rigopiano - colti sul fatto e denunciati : Pescara - Avevano rubato rame nella zona ancora sotto sequestro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), quando sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri della stazione di Penne (Pescara), identificati e denunciati per per violazione di sigilli e furto aggravato in concorso. I militari, coordinati dal maggiore Alessandro Albano, in servizio nella zona di Farindola (Pescara) per prevenire intromissioni nell'area di ...

Il body guard dei Macron ha rubato i riflettori alla Coppia presidenziale : Emanuel Macron e sua moglie Brigitte sono stati scortati a Washington da un elegante addetto alla sicurezza che ha catturato le attenzioni dei media.La coppia presidenziale è sbarcata negli Stati Uniti questa settimana per incontrare Donald e Melania Trump, per la prima visita di stato ufficiale, e i Macron hanno passeggiato per le strade della capitale statunitense accompagnati da due agenti della sicurezza. Elegante, affascinanti rughe ...

Milano : derubavano anziane sole - Coppia arrestata : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Prendevano di mira prevalentemente donne sole e anziane che derubavano o rapinavano. Per questo una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ accaduto a Monza.L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Monza a conclusione di attività di indagine condotta parallelamente alla stazione dei ...

Milano : derubavano anziane sole - Coppia arrestata : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Prendevano di mira prevalentemente donne sole e anziane che derubavano o rapinavano. Per questo una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' accaduto a Monza. L'operazione è stata condotta da

Milano : derubavano anziane sole - Coppia arrestata : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Prendevano di mira prevalentemente donne sole e anziane che derubavano o rapinavano. Per questo una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ accaduto a Monza.L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Monza a conclusione di attività di indagine condotta parallelamente alla stazione dei ...

“Ecco chi è il fidanzato”. Bomba-gossip su Giovanni Ciacci - svelato il nome dell’uomo che ha rubato il cuore di Giò Giò : la foto della Coppia : Giovanni Ciacci, il precursore della same sex dance (il ballo a due con i ballerini dello stesso sesso) a Ballando con le Stelle, dopo l’ultima polemica con Ivan Zazzaroni – il giornalista si è rifiutato di votare la performance di Ciacci e del maestro Raimondo Todaro – ha rivelato a Radio 24 dettagli piccanti della sua vita sentimentale e amorosa: poliamoroso, amante del sesso e della libertà sessuale, la prossima ...

Milano - Coppia aggredita : fermato un 25enne colombiano - Tradito dal cellulare che aveva rubato : Freilin David Lopez Villa ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed è stato riconosciuto dalla coppia. Gli investigatori lo ...

RAGAZZA VITTIMA DI CHERNOBYL - VIOLENTATA E TRUFFATA/ Forlì - Coppia arrestata : rubati 2 milioni di euro : RAGAZZA di CHERNOBYL VIOLENTATA e TRUFFATA: coppia di Forlì arrestata per aver maltrattato la 22enne. Triste episodio di cronaca nera in Romagna, con protagonista una povera bielorussia(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Treviso - Coppia di anziani uccisa a sprangate nel giardino di casa. Nessun oggetto di valore è stato rubato : Una coppia senza problemi economici e mai al centro di screzi familiari, con un passato privo di ombre. Così parenti e conoscenti descrivono Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, la coppia di anziani uccisi nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (Treviso) con molti colpi inferti con un’arma da taglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata sorpresa dall’assassino all’esterno della casa, ...