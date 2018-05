Ilito diproposto da M5S potrebbe "comportare unoingente di risorse pubbliche poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono".A sostenerlo è il Centro Studi diche ritiene sbagliato "affrettarsi a sostituire" il Rei,ito di inclusione, "disegnato per raggiungere le famiglie in povertà" con quello diperché "alto il rischio che disincentivi il lavoro".stima che ilito dipotrebbe costare 30 mld ben di più dei 17 mld previsti dai M5S.(Di mercoledì 2 maggio 2018)