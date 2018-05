Concorsi pubblici per 2038 assunzioni in scadenza a maggio 2018 : Sono quattro i maxi Concorsi pubblici funzionali all'assunzione di nuove risorse, a cui bisogna iscriversi entro il mese di maggio 2018. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia delle Entrate e l'Inps, infatti, nelle settimane precedenti hanno erogato dei bandi pubblici per consentire a coloro che possiedono i requisiti necessari, di partecipare alle prove concorsuali ...

Concorsi pubblici - nuovo bando Inps da 1000 posti : Pubblicato in Gazzetta il nuovo bando Inps per 967 posti di consulente protezione sociale. con il supporto del nostro autore Giuseppe Cotruvo, vi diamo qualche info sul bando e qualche suggerimento sulla preparazione. Già da qualche tempo si parla di un nuovo mega concorso indetto dall’istituto previdenziale, si pensava anche ad un ampliamento dei posti del Concorso da 365 posti, giunto ormai alla fase finale (la prova orale è prevista in ...

Concorsi pubblici - news 27/4 : pubblicate le nuove procedure : Ultime notizie al 27/4 sui Concorsi pubblici – Una Direttiva, la n. 3 del 24 aprile 2018, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione fornisce le nove linee guida per quanto concerne lo svolgimento delle nuove prove concorsuali. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità più importanti su questo argomento. […] L'articolo Concorsi pubblici, news 27/4: pubblicate le nuove ...

Concorsi pubblici educatore - assistente sociale e psicologo : info e requisti Video : Dopo aver parlato del concorso per traduttori [Video], oggi andremo a segnalare nuovi bandi pubblici, per il ruolo di educatore asilo nido, #assistente sociale e psicologo. A re, le info e il termine perentorio per la consegna delle domande. Concorso educatore asilo nido Si rende noto che il comune di Bologna ha indetto un #Concorso Pubblico, per l'assunzione di sette posti a tempo pieno, nella professione di educatore asilo nido d'infanzia. ...

Concorsi pubblici Sanità maggio 2018 : assunzioni per CPS - OSS - Infermieri ed OSA : Dopo avervi segnalato i bandi relativi al mese di aprile, ora procediamo con quelli in uscita nel mese di maggio, sempre in ambito sanitario. Sono previste, infatti, numerose assunzioni per le figure professionali di CPS, OSS, OSA ed Infermieri, le quali verranno inserite in varie province e regioni italiane. I bandi sono stati divulgati sulla Gazzetta Ufficiale, ma è possibile anche consultarli sui siti web delle stesse Aziende. Ma vediamo ...

Concorsi pubblici Sanità : per Infermieri - O.S.S. e A.S.A. con invio CV a maggio : Eccoci con interessanti aggiornamenti relativi al ramo del lavoro. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi Concorsi Pubblici per Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Operatori Socio Assistenziali, da inserire in varie località d'Italia. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. ...Continua a leggere

Dirigenti pubblici - meno peso ai titoli nei nuovi Concorsi : A SVOLTA ROMA Una riforma complessiva non è mai andata in porto, ma il ministero della Pubblica amministrazione prova comunque a incidere sui Dirigenti degli uffici pubblici e dei ministeri. E lo fa ...

Concorsi pubblici CNR : inoltro domanda a maggio 2018 : Procediamo con altre informazioni relative al campo della ricerca di un impiego. Si avvisa che il CNR ha diffuso nuovi bandi di concorso pubblico per l'assunzione con un contratto di lavoro a tempo determinato di personale esperto da dislocare in varie strutture italiane. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a maggio 2018 L'Istituto di Scienze Marine ha promulgato un concorso pubblico, per titoli e ...

Bandi pubblici sanità : nuovi Concorsi : info e requisiti Video : Dopo aver parlato dell'ultimo bando per biologo [Video], continua il nostro aggiornamento che riguarda i concorsi in campo sanitario, e in particolare per la professione di Operatore Socio Sanitario, infermiere e logopedista. A re, le info e il termine ultimo per l'invio delle istanze. Concorso OSS L'I.P. A.B. Luigi Mariutto - Centro Servizi alla Persona, sito a Mirano in provincia di Venezia indice un avviso di selezione, per la formazione di ...

Lavoro Giovani : tutti i Concorsi pubblici in scadenza ad aprile 2018 Video : Il mese in corso è ricco di nuove opportunita' di Lavoro per molti Giovani italiani. Di to cercheremo di indicare tutti i più importanti concorsi pubblici attivi [Video], che sono in scadenza entro il prossimo 30 aprile 2018. Il #Lavoro Giovani è un argomento di forte attualita' della societa' attuale e le opportunita' non mancano. Per questa ragione riportiamo in questo articolo un elenco dettagliato, corredato dagli indirizzi internet di ...