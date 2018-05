Concerti | Ron aggiunge altri live al suo ' Lucio! il Tour'

Tre Concerti di Claudio Baglioni all’Arena di Verona : prezzi dei biglietti in prevendita per la nuova data : Claudio Baglioni all'Arena di Verona a settembre: non due ma ben tre serate-evento nell'anfiteatro scaligero. Oggi è stato annunciato il terzo concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona, in programma per domenica 16 settembre dopo gli eventi sold out del 14 e del 15 settembre 2018. Per la prima volta, l'Arena di Verona ospiterà un live con palco al centro e tutti i posti numerati. A grande richiesta, Claudio Baglioni triplica e ai ...

Elton John - Concerti 2018 all’Arena di Verona : Date e biglietti : Elton John sarà in Italia per due concerti all’Arena di Verona il 29 e 30 maggio 2018. Il cantante nel corso del tour 2018 Farewell Yellow Brick Road visiterà cinque continenti e suonerà in oltre 300 concerti in tutto il mondo. A partire dalla data di Vienna dell’1 maggio 2019 appena annunciata, i primi concerti europei del tour Farewell Yellow Brick Road toccheranno Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, ...

Laura Pausini all’Arena di Verona nel 2018 - 2 Concerti a settembre per i 25 anni di carriera : Laura Pausini all'Arena di Verona nel 2018 per un doppio concerto nel mese di settembre. Lo annuncia L'Arena oggi, venerdì 9 marzo, sulle pagine del quotidiano in edicola, specificando: "Sembra che manchino solo pochi dettagli all'annuncio ufficiale del doppio concerto". Non solo il Circo Massimo di Roma a luglio: Laura Pausini aveva già anticipato che la tournée italiana sarebbe proseguita e non si sarebbe fermata alle due tappe nella ...

Richiesto lo stop ai Concerti di Elton John a Verona - interviene Arcigay : “Assurdo - non è Pride” : Il Popolo della Famiglia ha Richiesto lo stop ai concerti di Elton John. Il movimento di Mario Adinolfi avrebbe espresso il suo parere negativo ai live dell'artista britannico all'anfiteatro scaligero, in programma per il mese di maggio 2019 e organizzati per il tour con il quale dirà addio alla musica composto da 300 concerti fino al 2021. L'assurda richiesta è arrivata dal portavoce di PdF, Filippo Grigolini, che ha spiegato le ragioni ...

Scaletta di Giorgia a Milano - Concerti del 7 e 8 marzo per l’Oronero Live Tour : orari e biglietti in prevendita : Prosegue al Mediolanum Forum di Assago coi due concerti di Giorgia a Milano l'Oronero Live Tour, la serie di 6 esclusivi appuntamenti dal vivo partiti con il doppio Live del 2 e 3 marzo al PalaLottomatica di Roma. Il nuovo mini-Tour nei palazzetti passa da Milano con le due date del 7 e 8 marzo per poi concludersi a Padova lunedì 12 e martedì 13 marzo alla Kioene Arena. Il nuovo Tour a supporto dell'album Oronero Live è l'occasione per ...