Comuni italiani incapaci di riscuotere oltre 23 miliardi di entrate

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Comuni tat Valenciana 2018 : Pauls Jonass precede Jorge Prado e Darian Sanayei. Samuel Bernardini (14°) il migliore degli italiani : Poche sorprese nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana (Spagna), terza prova del Mondiale 2018 di MX2. Sul Red Sand MX & Enduro Track, situato a circa 90 km da Valencia, è stato il dominatore incontrastato di questa classe riservata ai piloti Under23 ad imporsi. Parliamo di Pauls Jonass che, sovrano delle prime due tappe stagionali, ha posto il proprio sigillo anche in questa gara di qualificazione alle due run di domani, ...

Logopedia : Comunicazione aumentativa alternativa - un “superlinguaggio” in aiuto di 800mila italiani : La ‘comunicazione aumentativa alternativa‘ (Caa) è una sorta di ‘superlinguaggio‘ che consente a chi, per vari motivi, è impossibilitato, a parlare e comunicare con la realtà circostante. Si tratta di una condizione patologica che riguarda l’1,3% della popolazione, quindi circa 800 mila persone in Italia. La Caa può aiutare bambini e adulti che hanno una disabilità congenita (ad es. paralisi cerebrale, disabilità ...