Commercio e dazi | Pechino auspica in trattative costruttive con gli USA

Usa - ultimatum all’Ue : “Faccia concessioni sul Commercio delle auto o il 1° maggio scattano i dazi su acciaio e alluminio” : Gli Stati Uniti avvertono l’Unione Europea: le esenzioni dei dazi su acciaio ed alluminio non saranno prolungate per la Ue oltre il primo maggio se non ci saranno concessioni in cambio. Lo ha detto alla Cnbc il consigliere economico di Trump, Larry Kudlow. “E’ molto importante che certi nostri amici facciamo delle concessioni su pratiche commerciali, tariffe e tasse. Per esempio, uno dei problemi è quello del trattamento equo ...

Commercio - accordo Ue-Messico : stop ai dazi su quasi tutte le merci : MILANO - Mentre Donald Trump alza le barriere commerciali e - tra le altre cose - è in attesa di una revisione degli accordi con i vicini nordamericani, Europa e Messico hanno raggiunto un accordo ...

Commercio - UE estende dazi antidumping su cavi e funi acciaio cinesi : ... che si tratta di un " settore vitale " per l'economia UE e che l'avanzo globale della capacità di produzione dell'acciaio ne ha spinto i prezzi a livelli insostenibili negli ultimi anni con un ...

La Cina ricorre al Wto contro i dazi Usa : 'Violano le norme del Commercio' : Xi promette di tagliare le tariffe all'import di veicoli: 'Siamo pronti a una nuova fase di apertura economia'

La Cina ricorre al Wto contro i dazi Usa : "Violano le norme del Commercio" : Pechino ha chiesto al Wto, l'Organizzazione mondiale del Commercio, di mediare nella disputa commerciale sui dazi imposti dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio che, secondo il governo cinese, violerebbero le norme sul commercio internazionale. Nel ricorso, presentato il 5 aprile, la Cina chiede che la questione dazi sia discussa con gli Usa davanti al Wto.Ai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping ...

Tim - dazi sul Commercio - crisi aziendali : la settimana calda dei mercati : Anche i conti pubblici restano di stretta attualità: la Camera vota l'istituzione della commissione speciale per il Def, il Documento di economia e finanza, con la Commissione europea che non appare ...

La guerra dei dazi? Dove sta andando il Commercio mondiale : Quando si parla di politica commerciale le motivazioni che i governi attaccano alle scelte politiche sono spesso delle etichette interscambiabili: a pesare davvero è la volontà di chi detiene degli ...

Trump - dazi per sabotare Commercio globale/ Usa - transgender : vietato ingresso nell'esercito - poche eccezioni : Trump, dazi per sabotare commercio globale. In Usa si discute anche di transgender: vietato ingresso nell'esercito, poche eccezioni. Ultime notizie sulle strategie del presidente americano(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Dazi Commercio - Trump firma sanzioni alla Cina/ Borse asiatiche a picco - in calo anche l'Europa : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Dazi Commercio - Trump firma sanzioni alla Cina/ Pechino sotto accusa - Usa risparmia Ue e Paesi alleati : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:51:00 GMT)

DAZI Commercio - TRUMP FIRMA SANZIONI ALLA CINA/ Usa vs Pechino - ultime notizie : negoziati positivi con Ue : Usa, Donald TRUMP FIRMA SANZIONI ALLA CINA: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Dazi - Padoan : nessuno vince una guerra del Commercio : Sul dopo elezioni in Italia, Padoan ha parlato di "un'economia resiliente che continua ad essere resiliente". Portando l'esempio della Germania, il ministro si è chiesto retoricamente "perché l'...