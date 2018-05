Come Avengers | Infinity War sarà collegato a Agents of S H I E L D ?

Ecco Come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition - in arrivo il 17 maggio : Scopriamo come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, che sarà presentato il 17 maggio in India e che potrebbe essere destinato esclusivamente a quel mercato. L'articolo Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, in arrivo il 17 maggio proviene da TuttoAndroid.

Avengers Infinity War : ecco Come si mostrerebbe nelle vesti di un classico JRPG : Un video promozionale giapponese immagina Avengers Infinity War nei panni di un JRPG dell'era Super Famicom / SNES, riporta VG247, ed il risultato è un video piuttosto divertente.Chiaramente ispirato a Final Fantasy, il filmato non ha una relazione stretta con il film vero e proprio, bensì si tratta di una reinterpretazione della pellicola come gioco di ruolo giapponese.Nel video possiamo vedere le versioni 16 bit di Iron Man, Spider-Man, ...

Il team di Avengers : Infinity War : “Tra Vendicatori e Guardiani è stato Come il primo giorno di scuola” : Per presentare tutto il cast di Avengers: Infinity War (19 superdivi nascosti dietro un tendone nel cuore di Los Angeles) Disney e Marvel hanno chiamato un moderatore d’eccezione: il Grandmaster di Thor: Ragnarok, Jeff Goldblum. “Vi sembrerà incredibile ma dietro la tenda ci sono proprio tutti”, sorride Goldblum, lo sguardo rivolto a Mark Ruffalo che alza il pugno chiuso in segno di fratellanza, e le mani in un pallottoliere. Infinite sono le ...

Avengers : Infinity War - i fratelli Russo mettono il poster parodia di Logan Come foto profilo : ... @bosslogic, in data: Mar 17, 2018 at 4:42 PDT Diretto da Anthony Russo e Joe Russo , Avengers: Infinity War arriverà nelle sale di tutto il mondo in concomitanza con il decimo anniversario di Marvel ...