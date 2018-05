COLONY - Josh Holloway parla del viaggio di Will e il cast parla di Vancouver!

lostinaflashforward

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La terza stagione diè ormai alle porte e continua ad arrivare nuovo materiale per prepararci al meglio a quello che vedremo. Oggi partiamo da un'intervista ae un commento di alcuni membri delsul girare a Vancouver. Per saperne di più, continuate la lettura.ARTICOLI CORRELATI:- La quiete prima della tempesta...Ecco un intervista arealizzata da ShowbizJunkies, che vi riportiamo qui di seguito:-Qual'è l'atteggiamento dia questo punto e cosa lo motiva ad andare avanti?"Bhe, è la prima volta da quando è iniziata la serie che la famiglia è insieme, perciò lui può pensare a qualcos'altro oltre che riunire la sua famiglia e non vedo l'ora di scoprire di cosa si tratta. Ma, è un momento bellissimo sebbene sarà probabilmente molto breve il fatto che i Bowman siano insieme. Non deve collaborare e danneggiare la sua anima più del necessario. ...