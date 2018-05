Coldiretti | 30mila giovani puntano sull’agricoltura

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Con quasiche nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l’insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell’Unione Europea il lavoro deicresce nei campi. E’ quanto emerge da un’analisi dellain relazione agli ultimi dati Istat che indicano un calo dello 0,9% della disoccupazionele in Italia rispetto a febbraio 2018 e del 4,4% su marzo 2017. Le nuove generazioni – sottolinea la– sono il motore dell’agricoltura del futuro con una crescita del 6% nel 2017 per un totale di 55.121 imprese agricole italiane condotte da under 35 che pone l’Italia al vertice nell’unione Europea. Le aziende agricole dei– ricorda la– possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più. I ...