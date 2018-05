romadailynews

: Codacons: vietare pubblicità gioco d’azzardo per Roma-Liverpool: Il Codacons ha… - romadailynews : Codacons: vietare pubblicità gioco d’azzardo per Roma-Liverpool: Il Codacons ha… - Codacons : RT @GiocoNews_it: #LiverpoolRoma, #Codacons: 'Vietare pubblicità al #gioco durante la partita' - giuseppetond : RT @GiocoNews_it: #LiverpoolRoma, #Codacons: 'Vietare pubblicità al #gioco durante la partita' -

(Di mercoledì 2 maggio 2018): diffida a Coni e Mediaset– Ilha ufficialmente chiesto di non pubblicizzare ild’azzardo per il match. L’associazione si è per tanto rivolta al Coni, in qualità di ente proprietario dello Stadio Olimpico. Ma anche a Mediaset, che trasmetterà in tv l’evento sportivo. Ilha inoltre inviato una istanza alla Procura della Repubblica di, chiedendo il sequestro dello Stadio Olimpico qualora dovessero essere installati cartelloni pubblicitari inneggianti ald’azzardo. “Nel corso delle partite calcistiche anche disputate allo stadio Olimpico diè stata fattaald’azzardo. Vietata dalla legge, in quanto trattasi di trasmissioni e manifestazioni rivolte ai minori e come tali oggetto di divieto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 938 della L. n. ...