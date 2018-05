Climate Central | Benjamin Strauss nuovo presidente e CEO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018), importante organizzazione non-profit di scienziati e giornalisti che si occupano di climatologia, ha appena annunciato la nomina del Dott.comee CEO.subentra al posto del Dott. Paul Hanle, che si ritira dadopo 7 anni., membro dello staff didalla sua fondazione nel 2008, ha servito l’organizzazione in diversi ruoli di leadership.ha anche creato e diretto l’acclamato programma sull’aumento del livello del mare dal 2010, tra le altre cose. Il Dott. Stephen Pacala,del consiglio dei direttori di, ha commentato: “Benè un pensatore visionario e creativo che ha molta esperienza in materia di climatologia e comunicazione e profonda conoscenza della missione e dei valori dell’organizzazione”, ringraziando poi Hanle per i suoi anni alla guida ...