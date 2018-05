Clima | la sfida dell’ong | scolpire il volto di Trump su un iceberg

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Un gruppo di ambientalisti finlandesi ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un’impresa unica nel suo genere:ildel presidente Donaldin undell’Artico. L’obiettivo di dimostrare gli effetti dei cambiamentitici, osservando direttamente in quanto tempo l’opera si scioglierà. Il presidente è tra coloro che mettono in dubbio l’esistenza del global warming: posizione confermata nel 2017 dalla sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo suldi Parigi. L'articolo: ladell’ong,ildisu unMeteo Web.