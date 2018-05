Cleveland sbanca Toronto

Colpo Cleveland che sbanca Toronto in gara1 di semifinale : Roma, 2 mag. , askanews, Colpo Cleveland in gara 1 delle semifinali di Conference a Toronto. I Cavs rimangono sotto nel punteggio per 48 minuti, ma pareggiano a 30 secondi dalla fine per poi sbancare ...

LeBron salva Cleveland - Mitchell sbanca OKC : ROMA - I Cavaliers pareggiano la serie con Indiana imponendosi 100-97 in gara2 grazie a un LeBron James irreale , 46 punti, 12 rimbalzi, 5 assist, 17/24 dal campo, , siscreto Kevin Love , 15 punti e 8 ...

Nba playoff - Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland. Oklahoma City stende Utah : Cleveland-Indiana 80-98 , Simone Sandri, Indiana fa subito capire che questa volta il primo turno non sarà per nulla una passeggiata per Cleveland. I Pacers si affidano alle giocate di un super Victor ...

Harden piega Denver - Aldridge sbanca Cleveland : ROMA - Nella notte NBA San Antonio pone fine alla sua crisi e vince in casa dei Cavaliers nonostante un Lebron James da 33 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Cleveland è troppo intermittente, in doppia ...

