Cina | Peppa Pig ' sovversiva' | rimossi da app 30mila video

Peppa Pig è sovversiva : censurata in Cina : Una app cinese di condivisione video, Douyin, ha censurato "Peppa Pig", dopo che i media di stato hanno lamentato che il cartone animato della Bbc è diventato un'icona "sovversiva" per i fannulloni e i giovani anti-sociali. Dalla app sono stati rimossi almeno 30.000 clip della serie che ha come protagonista la simpatica maialina rosa e l'hashtag #PeppaPig è stato bandito dal sito, secondo quanto riportato dal Global Times. Da quando è entrato in ...