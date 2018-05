Cina | il governo promuove la cremazione | in centinaia distruggono le bare a Lingxi “Così

DIETRO LE QUINTE/ Salvini si avviCina al governo (e alla trappola Berlusconi-Pd) : Il tempo è davvero scaduto. Sì, ma per un governo a guida Di Maio! Il voto in Molise paradossalmente rafforza le chances di Salvini, che però deve stare attento. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:03:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI MOLISE/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di MaioDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Mattarella per liberare Salvini da Berlusconi

Governo : Marcucci - tra centrodestra e M5s oggi avviCinamento : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “oggi Di Maio ha detto: ‘ci va bene anche Fi nella compagine di maggioranza’. Un appoggio esterno? Non so, troveranno la formula, ma ho l’impressione che oggi ci sia stata una tappa di avvicinamento”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, tra centrodestra e M5s oggi avvicinamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Marcucci - tra centrodestra e M5s oggi avviCinamento : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “oggi Di Maio ha detto: ‘ci va bene anche Fi nella compagine di maggioranza’. Un appoggio esterno? Non so, troveranno la formula, ma ho l’impressione che oggi ci sia stata una tappa di avvicinamento”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, tra centrodestra e M5s oggi avvicinamento sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Casellati viCina all'incarico. Salvini : 'Può fare un buon lavoro' : 'Casellati? Mi sembra che possa fare un buon lavoro'. Mentre il presidente del Senato sembra a un passo dall'incarico esplorativo da parte del Quirinale per la formazione del nuovo Governo il leader ...

Guerra dazi Usa-Cina : le restrizioni del Governo Trump : Solo nel 2017 le importazioni cinesi degli States sono aumentate del 9%: un brusco arresto in tal senso avrebbe un contraccolpo decisamente dannoso per l'economia di Pechino, in un momento tra l'...

Elezioni anticipate? Se non si fa il governo - si avviCinano le urne : Si tornerà a votare in autunno? E’ l’ipotesi più remota. Nessuno lo vuole: né il presidente Sergio Mattarella, al quale spetterebbe di sciogliere le Camere; tantomeno i parlamentari appena insediati; né gli elettori. Però resta la possibilità di richiamarli alle urne qualora permanga lo stallo che ha impedito anche solo di assegnare un incarico esplorativo per la formazione del nuovo governo. Giorgia Meloni, leader di FdI, ha anzi ...

Cina - domani il governo decide sugli investimenti all'estero nello sport : apertura per Suning e il 'metodo Inter' : investimenti nello sport - Il quotidiano cinese anticipa i tempi che verranno deliberati nel corso della giornata con la conferma che nel board del governo non ci sarà un 'ministro dello sport' e che,...

Governo - ipotesi Giorgetti premier Ma si avviCinano le elezioni : L'ipotesi Giancarlo Giorgetti premier di un Governo di Centrodestra a trazione leghista che trovi in Parlamento i voti mancanti per ottenere la maggioranza (anche se Salvini ha affermato di non voler giocare alla ciaccia al tesoro e di non cercare parlamentari) prende quota dopo il vertice domenicale ad Arcore Segui su affaritaliani.it

LEGA E M5S : INTESA POSSIBILE? MA PER GOVERNO DURATURO/ Salvini si avviCina a Di Maio : rottura con Berlusconi? : LEGA e M5s, pensioni e lavoro: INTESA POSSIBILE? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Di Maio-Salvini manovre di avviCinamento. Il leghista pronto al passo indietro per un governo a 5 Stelle - resta l'incognita Pd : Salvini si fa da parte, Di Maio no. Ecco lo scenario davanti al quale si troverà nei prossimi giorni Sergio Mattarella. A partire da martedì, il presidente della Repubblica avvierà le consultazioni al ...

Def : si avviCina la scadenza - ma senza il governo regna l'impasse : C'è di più: entro il dieci aprile il governo dovrebbe presentare in Parlamento il Documento di economia e finanza , ed entro la fine del mese alla Commissione europea. Ma per allora le consultazioni ...

Salvini premier - la svolta è viCina governo - primi nomi dei ministri Dentro Crosetto - Siri... Torna Gelmini : Governo, la svolta è davvero vicinissima. Nel giorno del vertice del Centrodestra sulle presidenze delle Camere, si fanno sempre più insistenti i rumor sul via libera di Silvio Berlusconi ad un Governo di programma con i 5 Stelle guidato da Matteo Salvini. Il leader della Lega, insieme all'astuto Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Cina : il governo istituirà un ministero per gli Affari dei veterani : ... all'omaggio dei veterani, al ricollocamento dei profili professionali dalle Forze armate all'economia civile e al welfare per il personale in pensione. , segue, , Cip,

Cina - come la riorganizzazione di governo impatterà sulla policy monetaria : Ne deriva che da tale riorganizzazione la PBOC esce ulteriormente rafforzata, e potrebbe dunque esercitare in futuro tale maggiore influenza in modo più incisivo sulla politica monetaria. Apri un ...