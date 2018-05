Ciclismo | Israele dà la cittadinanza onoraria a Gino Bartali Quest’oggi la cerimonia

oasport

(Di mercoledì 2 maggio 2018), per tutti “Ginettaccio”, non è stato solo il più grande scalatore della storia del Giro d’Italia capace di infiammare le folle e parte del racconto omerico del pedale, per l’eterna sfida con il rivale Fausto Coppi. Un atleta infinito, dotato di cuore e gambe eccezionali, capace di vincere tre volte il Giro d’Italia e due volte il Tour de France. Specie quella vittoria in “Giallo” del ’48 ha fatto la storia: staccato di 21’28” dal leader francese Louison Bobet, si rese protagonista di una rimonta leggendaria sulle Alpi che lo portò al successo finale. Si narra che, quella vittoria, evitò la guerra civile nell’Italia in rivolta per l’attentato a Togliatti. Ma quest’oggi il campione toscano riceverà qualcosa di più importante: l’ex corridore, morto a Firenze nel maggio del 2000, diventerà ...