Chiude Cambridge Analytica

meteoweb.eu

: #BREAKING Cambridge Analytica chiude: lo conferma il fondatore di SCL Nigel Oakes al Wall Street Journal - you_trend : #BREAKING Cambridge Analytica chiude: lo conferma il fondatore di SCL Nigel Oakes al Wall Street Journal - MediasetTgcom24 : Facebook, Cambridge Analytica chiude dopo scandalo dati #CambridgeAnalytica - Adnkronos : Chiude #CambridgeAnalytica -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Londra, 2 mag. (AdnKronos) –, la società al centro dello scandalo sulla violazione della privacy che ha coinvolto anche Facebook, ha annunciato la chiusura, sospendendo “immediatamente tutte le operazioni”. Con un comunicato la società, nata nel 2013 come una propaggine del Scl Group, ha reso noto anche di aver avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna e quelle per dichiarare bancarotta negli Stati Uniti.La società, nella bufera, è accusata di aver sottratto in modo improprio informazioni dai profili personali di 50 milioni di utenti di Facebook americani, e almeno un milione di profili di cittadini britannici. Nel comunicato,nega di aver commesso alcun illecito, ma afferma che la campagna stampa negativa ha costretto la società a interrompere le sue operazioni. “Negli ultimi mesi,è stata ...