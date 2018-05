Scandalo dati di Facebook - Chiude Cambridge Analytica : La società britannica cessa tutte le operazioni con effetto immediato e avvia le procedure di insolvenza

Chiude Cambridge Analytica : Londra, 2 mag. (AdnKronos) – Cambridge Analytica, la società al centro dello scandalo sulla violazione della privacy che ha coinvolto anche Facebook, ha annunciato la chiusura, sospendendo “immediatamente tutte le operazioni”. Con un comunicato la società, nata nel 2013 come una propaggine del Scl Group, ha reso noto anche di aver avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna e quelle per dichiarare bancarotta negli Stati ...

Cambridge Analytica Chiude. La società al centro dello scandalo dei dati di Facebook ferma tutte le attività : Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La ...

