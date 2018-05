Chiara | la ragazza che viveva attaccata al computer

La campagna elettorale e l’incontro con Chiara - una ragazza autistica : Come saprete, ho un nuovo lavoro temporaneo. Dopo aver preso il treno pendolari che mi ha portato al lavoro da oltre un decennio, anziché fermarmi all’università proseguirò per Montecitorio. I cittadini mi hanno scelto come loro Portavoce per la legislatura corrente e spero di ripagare la loro fiducia. La campagna elettorale è stata entusiasmante: non è stato materialmente possibile incontrare tutte le persone di un collegio elettorale (oltre ...

La ragazza 16enne ferita in modo grave durante la sparatoria dello scorso 20 marzo in una scuola superiore dello stato americano del Maryland, Jaelynn Willey, è stata dichiarata morta cerebralmente; i medici spegneranno le macchine che ancora la tengono in