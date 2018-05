Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato

Centrafrica - dopo i 16 morti di ieri parla il missionario : 'Bombe in Chiesa - ora silenzio a Bangui' : ... che ha il dovere di fornire cure a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla sua identità, origine, appartenenza religiosa o politica". 2 maggio 2018

Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone e della scelta del nome insolito : “È inusuale - gli piacerà tantissimo” : Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone ai fan: durante un video in diretta su Instagram, la coppia di neo-genitori ha parlato apertamente del piccolo Leone, nato un mese e mezzo fa. Leone è nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles, proprio nello stesso ospedale in cui ha partorito Beyoncè, il Ceders Sinai. Il piccolo Leone, già ribattezzato come "Leo" e "Leoncino", è nato con circa tre settimane di anticipo rispetto al termine inizialmente ...

F1 - Esteban Ocon attacca Kimi Raikkonen : “Inutile Chiarire con lui perché non parla” : Non è proprio andato giù ad Esteban Ocon, pilota della Force India, il contatto nel primo giro avuto con la Ferrari di Kimi Raikkonen. I due sono venuti a contatto all’ingresso di curva 3, finendo contro il muro. Un’entrata del finlandese ed una chiusura decisa di Ocon ha portato all’incidente, valutato come “crash di gara” da parte della FIA. “La gara di domenica è stata un vero peccato. Ho fatto un’ottima ...

Roberto Mancini verso la panChina della Nazionale. La Figc : "Dal 13 maggio inizieremo a parlare di cifre e dettagli" : Roberto Mancini sempre più vicino alla nomina a ct della Nazionale di calcio italiana. "Ieri c'è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della Nazionale. Siamo rimasti d'accordo che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, a conclusione del campionato russo", ha ...

Massimo Bossetti partecipa ai funerali della madre Ester Arzuffi. “Ha anche parlato dal pulpito della Chiesa” : È arrivato a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria, protetto dagli agenti per evitare che venisse fotografato e ripreso all’entrata della chiesa. Una volta dentro, Massimo Bossetti, condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, non ha solo preso parte ai funerali di Ester Arzuffi, ma ha anche parlato dal pulpito della chiesa della Dorotina, un quartiere di Mozzo, nel Bergamasco. Il ...

“Disabili gravi ‘colpo in fronte per le famiglie’? Musumeci non sa di cosa parla. Passi tempo con Chi è come i nostri figli” : “Venire a sapere che tuo figlio ha una disabilità grave è qualcosa di fortissimo, un momento spartiacque dell’esistenza che può anche sconvolgere il nucleo famigliare. Ma questo è lontanissimo anni luce dal ‘subire un colpo in fronte'”. Mariarosaria Esposito, mamma di un ragazzo con atrofia muscolare spinale che vive a Sedriano, in provincia di Milano, commenta così le dichiarazioni choc di Nello Musumeci, governatore ...

Vi spiego perché Trump non cambierà idea sui dazi. A meno che Parla Salvatore ZecChini : Donald Trump non sembra avere dubbi, almeno secondo Salvatore Zecchini , economista in forza all'Ocse, professore di economia internazionale a Tor Vergata con un passato da capo del servizio studi ...

F1 : la Safety Car più importante della prestazione nelle prime quattro gare? Tre vincitori diversi parlano Chiaro… : quattro gare sono state messe alle spalle ed il quadro è decisamente particolare nel Mondiale 2018 di Formula Uno: comanda Lewis Hamilton (Mercedes) con 4 punti di vantaggio nel campionato piloti nei confronti di Sebastian Vettel ma la W09 è meno performante della Ferrari e nonostante la SF70H abbia conquistato 3 pole nei weekend disputati il nome dei vincitori è stato in tre casi diverso: Vettel (2), Ricciardo (1) ed Hamilton (1). Frutto del ...

Parma - allatta bambino al seno in università : allontanata/ L'Ateneo Chiede scusa : succede anche in Parlamento : Parma, allatta bambino al seno in università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:37:00 GMT)

SIRIA/ L'attacco Chimico non c'è mai stato - ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta : La settimana scorsa si è svolta a L'Aja una conferenza che ha demolito le tesi del presunto attacco chimico di Douma. E colpevolmente si tace qualcos'altro. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Le prove dell'uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. Ricci

Chi sono i parlamentari italiani con doppi incariChi e incompatibilità : A 36 giorni dall'avvio ufficiale della XVIII legislatura, sono ancora 9 i nuovi parlamentari con doppio incarico, incompatibile con il ruolo di deputato o senatore. Quattro nuovi parlamentari, che al momento dell'elezione risultavano avere un doppio incarico incompatibile per legge, hanno invece già provveduto a regolarizzare la loro posizione. Si tratta di: Galeazzo Bignami, eletto deputato con Forza Italia, che si ...

“La malattia? RisChiai di morire”. Giovanni Ciacci e il suo racconto inedito choc. Finora non aveva mai parlato di quello che ha passato anni fa - sfiorando addirittura la morte. Adesso - però - ha deciso di confessare tutto. Cosa ha passato : Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. ...

Pupo/ Tornerà a parlare di Fabrizio Frizzi? (Matrix Chiambretti) : Pupo, Tornerà a parlare di Fabrizio Frizzi dopo le parole contro il mondo dello spettacolo nei giorni subito dopo la morte del famoso conduttore italiano. (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Rita dalla Chiesa/ "Non posso più parlare di Fabrizio Frizzi" : la conduttrice non si arrende alle critiche : Rita dalla Chiesa da eroina dei social ad ex massacrata per il troppo interesse riservato a Fabrizio Frizzi? A parlare della situazione è la diretta interessata: "io sotto accusa"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:32:00 GMT)