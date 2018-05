Chi è chi nel Partito Democratico

A 12 e 14 anni vagano di notte in strada e fermano una volante : “Papà ci picChia” : I due piccoli fratellini portati in Questura e rifocillati prima di essere affidati alla madre da cui il padre è separato.Continua a leggere

Fao - allarme contaminazione suolo : “RisChi per la salute umana” : L’inquinamento del suolo rappresenta una preoccupante minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare e la salute umana, ma si sa ancora troppo poco sulla portata e gravità di tale minaccia. È l’avvertimento lanciato dal nuovo rapporto della Fao, pubblicato all’inizio dei lavori di un simposio di 3 giorni. L’industrializzazione, le guerre, l’estrazione mineraria e l’intensificazione ...

Scuola - rinnovo RSU : ecco Chi è il vero vincitore : Anief fa il pieno di consensi nelle ultime elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie , RSU, nelle scuole pubbliche italiane. Rispetto alle elezioni di tre anni fa l'...

Instagram - tutte le novità : videoChiamate - ma non solo : Dall’F8 in corso a San Jose, California, stanno arrivando un sacco di novità, piccole e grandi, per tutte le piattaforme dell’universo Facebook: dal social network alla sua chat Messenger passando per WhatsApp, la realtà virtuale di Oculus e infine Instagram, la più amata e dinamica fra le applicazioni di casa Zuckerberg. Come si vociferava da tempo, il programma di videofotocondivisione lanciato da Kevin Systrom ha introdotto una serie di ...

I VIDEGIOChi VANNO A CITTÀ DELLA SCIENZA CON NINTENDO LABO : Ed è così che educazione e gioco diventano un tutt'uno! Dopo la CITTÀ DELLA SCIENZA di Napoli, sarà la volta dell'Explora, il Museo dei bambini di Roma: qui i LABOratori si terranno durante il Campus ...

Volley : A2 MasChile - Play Out : Gara 4 Catania-Club Italia : in gioco la salvezza : CATANIA- I Play Out devono emettere ancora una sentenza. Dopo le salvezze acquisite da Geosat Geovertical Lagonegro e Conad Reggio Emilia , a spese di Pag Taviano e Acqua Fonteviva Massa, c'è da ...

Saipem - altri 141 fondi Chiedono i danni : ANSA, - MILANO, 2 MAG - Lo scorso 4 dicembre 141 investitori istituzionali hanno chiesto a Saipem di essere risarciti per "un importo non specificato" a causa di "asseriti ritardi nell'informativa al ...

Chi l'ha visto - anticipazioni : il mistero della morte di Mario Bozzoli : Stasera andrà in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto: questa settimana si tornerà a parlare della misteriosa scomparsa di Mario Bozzoli, l'imprenditore di Marcheno sparito nel nulla tre anni fa ...

Una 'lista di proscrizione' risChia di spaccare definitivamente il Pd : Le minoranze hanno fatto sapere di voler comunque procedere a una votazione: alle 15,30 di giovedì, senza streaming, si aprirà il sipario. Pd, la sede del Nazareno Ad aggiungere sale sulle ferite, da ...

Chi l'ha visto - anticipazioni 2 maggio 2018 : Mario Bozzoli e Luigi Celentano - info streaming : ... sempre intento a navigare col suo cellulare: potrebbe essere finito in un giro di incontri di boxe clandestini? CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming ...

Quando eravamo carbonai e mondine I DisChi Del Sole in digitale e streaming : ... , la roccia di questo mondo remoto ma con lei sempre attuale: Giovanna Marini, raffinata etnomusicologa e cantrice, autrice dei 'Treni per Reggio Calabria' , uno degli album in streaming, cronaca in ...

Come diChiarare i Bitcoin nella diChiarazione dei redditi : La tassazione scatterà solo in caso di possesso di un quantitativo superiore a circa 50mila euro e con un'aliquota fissata la 26%

Reddito di cittadinanza - Confindustria : “RisChio spreco - andrebbe anche a Chi non è povero. E disincentiva il lavoro” : Il Reddito di cittadinanza non solo costa molto – “30 miliardi di euro o più secondo varie stime, rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S” – ma potrebbe “comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono“. Lo afferma il Centro studi Confindustria in un rapporto sulla misura contro la povertà proposta dai pentastellati. Il ...

Jesse Williams difende Kelly McCreary dagli attacChi dei fan Japril Video : Da quando, più di un mese fa, è stata resa nota la notizia del licenziamento di Jessica Capshaw Arizona Robbins e Sarah Drew April Kepner i fan di Grey's Anatomy [Video] non si sono più fermati. Molte sono state le proteste portate avanti dai più affezionati sostenitori delle due bellissime attrici. Inizialmente i telespettatori hanno addirittura deciso di boicottare le nuove puntate portando ad un evidente calo in termini di ascolti che con il ...