Chelsea Manning | ' Il carcere ha cristallizzato i miei valori'

Chelsea Manning sarà al Wired Next Fest 2018 : (Foto: Tim Henning CC-BY-SA) Chelsea Manning, la whistleblower statunitense nota per essere stata la fonte di alcuni tra le maggiori rivelazioni pubblicate da WikiLeaks, sarà ospite del Wired Next Fest 2018, in programma a Milano dal 25 al 27 maggio. Manning è uscita di prigione nel maggio del 2017 dopo sette anni, in seguito alla commutazione della sua pena voluta da Obama nella sua ultima settimana alla Casa Bianca. Chelsea Manning, classe ...