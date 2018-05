Che cosa prevede lo «storico» accordo con l’Iran che Trump minaccia di abbandonare : Per Trump, che in campagna elettorale aveva ripetutamente definito l’accordo sul nucleare iraniano come «il peggiore mai firmato dagli Stati Uniti», l’intesa è sbilanciata a favore di Teheran e rappresenta una minaccia alla stabilità del Medio Oriente...

“Ecco cosa regalerà la regina a Harry e Meghan Markle”. Un dono di grandissimo valore e - soprattutto - Che sta molto a cuore alla sovrana - spiffera chi sa già tutto sul matrimonio dell’anno : Harry e Meghan Markle, il conto alla rovescia ora è davvero quasi finito. Maggio è cominciato e il 19 è sempre più vicino. Quindi le indiscrezioni, che in realtà non ci hanno mai abbandonato in questi mesi, si fanno pressanti. Si scopre così che per il gran giorno i futuri sposini hanno dato disposizioni che soltanto un cronista e quattro paparazzi avranno posto all’interno della cappella di San Giorgio del castello di Windsor. Lo ...

Politica - perché l'Italia è da due mesi senza governo? Cosa fanno i partiti? : In attesa, domani 3 maggio, della direzione del Partito democratico, il grande sconfitto ma pur sempre la seconda forza Politica del Paese. A […]

“No Aida - dai!”. Grande Fratello : ecco cosa ha confidato a Lucia Bramieri - Che è rimasta di sasso. La spagnola - invece - è riuscita a stento a trattenere il pianto : È un Grande Fratello a dir poco movimentato questo di Barbara D’Urso. Cominciato da meno di un mese, il reality ha già fatto scattare sull’attenti pubblico e conduttrice per i comportamenti non proprio ortodossi degli inquilini. E infatti, alla terza puntata, sono già arrivati i provvedimenti disciplinari: un espulso (Baye Dame) e due concorrenti (Aida Nizar e Luigi Favoloso) in nomination diretta. Non c’è dubbio che a ...

“Flavio Insinna imbarazzante”. Questa è una bomba : la voce arriva da uno molto bene informato Che ha sbugiardato vergognosamente l’ex conduttore di Affari tuoi. Cosa sta facendo per prendere il posto di Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fosse molto malato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol bene. E ...

Tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno Che ha intrappolato gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Angioma rubino - quegli strani puntini Che allarmano. All’improvviso sul tuo corpo hai notato la comparsa di queste macchioline rosse in rilievo. Cosa sono : le cause - i rimedi e le avvertenze : Hai notato questi puntini rossi sul tuo corpo e subito, giustamente, ti sei preoccupata. Quei “puntini” rossi hanno un nome scientifico, Angioma rubino. Si tratta di escrescenze di colore rosso scarlatto che si formano a seguito di una proliferazione anomala dei capillari sanguigni. In pratica si tratta di emAngioma. Le persone con la pelle chiara ne soffrono di più. All’inizio questi punti sono piatti e assomigliano a dei nei poi con il tempo ...

MADRI Che ALLATTANO IN PUBBLICO/ Cosa vogliono davvero i difensori del 'pudore'? : Fa specie il dibattito penoso sul tema dell'allattamento al seno nei luoghi pubblici. Chi esorta alla 'moralità' è il peggiore nemico della vita.

MADRI Che ALLATTANO IN PUBBLICO/ Cosa vogliono davvero i difensori del "pudore"? : Fa specie il dibattito penoso sul tema dell'allattamento al seno nei luoghi pubblici. Chi esorta alla "moralità" è il peggiore nemico della vita. GIACOMO SCANZI(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:08:00 GMT)LETTURE/ La gnosi, tentazione sempre nuova di un Io spappolato, di G. ScanziPAPA PAOLO VI SANTO/ Il miracolo dell'uomo che ha abbracciato la vita prima della nascita, di G. Scanzi

Facebook permetterà di cancellare i propri dati di navigazione. Che cosa significa? : Facebook fa un passo avanti importante sulla strada della privacy degli utenti. Lo annuncia il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, con un breve post sulla sua pagina personale, pubblicato in apertura di F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento" scrive Zuckerberg, "si chiama Clear History", cancella la tua ...

'Perché Renzi ha sparato su Di Maio in tv'. Il governo non c'entra - cosa c'è dietro davvero : Matteo Renzi da Fabio Fazio non solo ha attaccato il Movimento 5 stelle ma ha anche tenuto la barra contro i suoi, ex dc ed ex comunisti . 'Le facciano le cose che hanno promesso', ha detto l'ex ...

Che cosa succede ai neuroni quando si impara : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Che cosa aspettarsi da The Rain - la serie danese di fantascienza su Netflix : La Danimarca, semplicemente, non fa “hyped shows”. Lo dice Christian Potalivo, creatore assieme a Jannik Tai Mosholt della serie tv The Rain (in onda su Netflix dal 4 maggio), per spiegare che tipo di novità sia stato per loro e per la Danimarca realizzare una serie televisiva d’impianto internazionale, acquistata da Netflix e quindi distribuita in 190 paesi, come The Rain. La serie ha infatti il tipo di trama e storia pensate per un pubblico ...

“Sparisci!”. UeD : Maria De Filippi furiosa. Quello Che è successo in studio ha lasciato tutti di sasso : “Mai vista una cosa simile”. Al colmo della rabbia Queen Mary esplode : ovazione del pubblico : Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell’occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente ...