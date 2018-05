huffingtonpost

: RT @vogue_italia: Tre anni di dolcezza e già molto stile: oggi la principessa Charlotte compie 3 anni, auguri! - Pier84pedro : RT @vogue_italia: Tre anni di dolcezza e già molto stile: oggi la principessa Charlotte compie 3 anni, auguri! - andyallnews : RT @MediasetTgcom24: Charlotte d'Inghilterra compie 3 anni: guarda smorfie e bronci reali #charlotted'inghilterra - BernyZb : RT @HuffPostItalia: Charlotte compie 3 anni! 7 cose che abbiamo imparato sulla principessa di Cambridge -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Nei tre anni trascorsi dalla sua nascita, laè cresciuta sotto i riflettori e le attenzioni dei curiosi, mostrando una personalità sempre più apprezzata. Per festeggiare il suo compleanno HuffPost ha raccolto 7 notizie che rivelano alcuni aspetti del suo carattere.Non ha paura di stare sotto i riflettoriDopo la nascita del principe Louis,ha dimostrato di non essere affatto intimidita da telecamere e macchine fotografiche. Quando è uscita dall'auto il 23 aprile, per raggiungere il fratellino in clinica, la piccola di Kensington Palace ha salutato giornalisti e cameramen, mentre George appariva imbronciato e più ostile ai riflettori.È molto talentuosaGrazie alla tata spagnola, a soli tre annipadroneggia molto bene la lingua straniera. Nel maggio 2017, la duchessa diha rivelato che i figli ...