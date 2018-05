Chapeau Roma | i giallorossi non si lamentano come la Juve | De Rossi si comporta da vero

calcioweb.eu

: Chapeau #Roma, i giallorossi non si lamentano come la Juve: #DeRossi si comporta da vero capitano, lucido anche… - CalcioWeb : Chapeau #Roma, i giallorossi non si lamentano come la Juve: #DeRossi si comporta da vero capitano, lucido anche… - LeoWolf1992 : RT @FrancescoCanal1: Chapeau a mister Di Francesco! Conferenza stampa da 10, una garanzia assoluta per il futuro #Roma - supercicciolo : RT @ibradiagne31: Comunque nn avrei scommesso un euro su di loro, chapeau gran bella roma. -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Lanon è riuscita nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, vittoria per 4-2 contro lama che non basta per la qualificazione in finale. Dichiarazioni da grande squadra al termine della partita, ben diverse da quelle rilasciate dallantus dopo la sconfitta contro il Real Madrid e gli errori sono stati ben più gravi quelli contro la. Ecco Di Francesco a Premium Sport: “Sono rammaricato perché la squadra doveva crederci di più. A fine primo tempo ho detto chene avevamo fatti tre al Barca ne potevamo fare quattro al Liverpool e la dimostrazione è in quanto abbiamo creato. Non è facile andare sotto 1-2 nel primo tempo con due gol regalati e avere la capacità di mettere alle corde loro e i contropiedisti clamorosi che hanno. Sugli errori commessi non si torna indietro ma in campo c’è quello che potevamo fare. Un rosso a venti dalla ...