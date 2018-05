: Nella tana dei lupi: Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Con rispetto, fair play, coraggio e… - JJesus_Official : Nella tana dei lupi: Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Con rispetto, fair play, coraggio e… - RealPiccinini : Ora che ci penso, a cena finita, è stato l’addio al Bernabeu. Mai partite banali qui. 50? 60? Non ho tenuto il cont… - angelomangiante : 95 milioni di euro già in tasca con la semifinale di Champions. La finale per la Roma vale 111 milioni Visibili… -

Non riesce allail miracolo bis. All'Olimpico Liverpool battuto 4-2,passano i reds per il 2-5 all'andata.con il Real il 26 maggio a Kiev. Per i giallorossi serata subito in salita. Dopo un errore di Nainggolan (9') Firmino lancia Manè in rete. Ma latrova subito il pari su rocambolesca autorete di Milner (15', gli rinvia addosso Lovren).Giallorossi ancora disattenti, Wijnaldum insacca di testa (25') Il palo nega il gol a El Shaarawy (35') ma il pari arriva al 51' con Dzeko.Tardivi i gol di Nainggolan (86' e 94'rig)(Di mercoledì 2 maggio 2018)