Champions League Roma-Liverpool 4-2 | il tabellino

Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

La Roma è stata eliminata dalla Champions League : La Roma è stata eliminata dalla Champions League dopo aver vinto 4-2 nella semifinale di ritorno contro il Liverpool, giocata stasera allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il 5-2 che aveva subito all’andata in Inghilterra, per passare il turno stasera The post La Roma è stata eliminata dalla Champions League appeared first on Il Post.

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League 2018 : data - programma - orario e tv. Appuntamento a Kiev : Sarà Real Madrid-Liverpool la Finale della Champions League 2018 di calcio. Sabato 26 maggio (ore 20.45) le due squadre si sfideranno allo Stadio Olimpico di Kiev: si preannuncia una partita particolarmente intensa, appassionante ed equilibratA, 90 minuti di fuoco (più eventualmente supplementari e calci di rigore) per scoprire chi saranno i Campioni d’Europa. Gli spagnoli hanno vinto le ultime due edizioni della massima competizione ...

Real Madrid in finale di Champions League - ma Marcelo ammette : “L’ho toccata - era rigore” : «Ho toccato la palla con la mano, il rigore c’era». È l’ammissione del difensore del Real Madrid, Marcelo, dopo la semifinale di Champions League del Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco finita 2-2 con la qualificazione dei blancos alla finalissima di Kiev non senza discussioni e polemiche per l’errore arbitrale di Cakir sul finale di primo te...

Champions League - la Roma si qualifica in finale se… : Champions League, la Roma si qualifica in finale se… – Si avvicina sempre di più la partita valida per la semifinale di ritorno di Champions League, partita fondamentale per staccare il pass per la finale. La Roma chiamata a ribaltare il 5-2 dell’andata, impresa difficile ma ancora possibile. Davanti al pubblico amico i giallorossi si trasformano, in particolar modo partita fantastica nel ritorno dei quarti di finale di Champions ...

Roma-Liverpool - Champions League oggi 2 maggio : diretta tv e streaming anche in chiaro su Canale 5 : Come da tradizione sarà garantita anche la diretta streaming dell'evento attraverso il sevizio Premium Play per i soli abbonati ma anche il sito Sport Mediaset e l'app relativa gratuitamente. Seguici ...

