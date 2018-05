Champions | la stampa spagnola celebra la terza finale consecutiva del Real

Champions - da Vidal fino a Boateng è furia per i "furti" Real. E la stampa catalana attacca : "Puro stile madridista" : Il Bayern eliminato come l'anno scorso tra polemiche e recriminazioni per le decisioni arbitrali pro-merengues: "Ladrones"

Roma-Barcellona - la rassegna stampa dopo l'impresa Champions : Il Corriere dello Sport esalta la prova dei giallorossi: "Roma nel mito. Champions, leggendaria remuntada: 3-0 al Barcellona di sua maestà Leo Messi. I giallorossi irrompono in semifinale. Dzeko e Di ...

La stampa spagnola esultava perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

Champions League - Chiellini e Allegri in conferenza stampa : le indicazioni di formazione ed i convocati : Vigilia di Champions League, big match quello tra Juventus e Real Madrid, conferenza stampa di vigilia, presenti Chiellini e Allegri. Ecco le parole del difensore: “saremo in campo contro una delle squadre più forti al mondo. Nessuna vendetta perchè contro di loro abbiamo pure buoni ricordi. Vogliamo confermarci a grandi livelli, è sempre stimolante giocare queste sfide e confrontarti con altre big. Stimiamo i vari Ronaldo o Ramos, ma ...

Cosa scrive la stampa spagnola dei sorteggi Champions di Juve e Roma : In Champions League sarà Italia contro Spagna. La mano di Shevchenko non è stata benevola, con Juventus e Roma, nello stabilire gli accoppiamenti per i quarti di finale. L’ex attaccante del Milan, designato per estrarre dall’urna le 8 squadre ancora in gara, ha riservato brutte sorprese. Forse le più temute. Per la squadra di Allegri ci sarà il remake della finale dello scorso anno con il Real Madrid ...

