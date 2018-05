Cellulite | ecco come eliminarla attraverso l’alimentazione

meteoweb.eu

: RT @Amandoit: La #cellulite edematosa è una brutto nemico! Ecco come combatterla ?????? - NewFolderMedia : RT @Amandoit: La #cellulite edematosa è una brutto nemico! Ecco come combatterla ?????? - Amandoit : La #cellulite edematosa è una brutto nemico! Ecco come combatterla ?????? - SevensSkincare : Conosciamo la nostra pelle! Ecco come si presenta la cellulite o buccia… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Laè il nemico per eccellenza delle donne, un fastidioso grasso che forma piccole fossette in determinate parti del corpo. Per molte donne rappresenta un vero e proprio disagio in particolar modo quando si indossano i pantaloni corti o il costume da bagno durante la stagione estiva. Tale disturbo può essere accentuato da vari fari fattori quali: sedentarietà cattiva alimentazione fumo e alcool stress difficoltà intestinali Anche i vestiti troppo stretti e le calzature scomode favoriscono la ritenzione idrica e contribuiscono ad alterare la microcircolazione del tessuto adiposo favorendo inoltre un accumulo di tossine. Per contrastare questi inestetismi della pelle è innanzitutto necessario evitare tutti i fattori che la determinano, inoltre è importante seguire una alimentazione che riesca a combattere il fastidioso effetto della pelle a buccia d’arancia. Molti cibi, ...