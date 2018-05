Cede controsoffitto ospedale Carbonia

Cede controsoffitto scuola - ferite bimbe : 22.00 Quattro bambine di 7 e 8 anni sono rimaste lievemente ferite in una scuola elementare di Busto Arsizio (Varese), in seguito al crollo del controsoffitto della classe. Solo una di loro, colpita dai pannelli, è stata trasportata all'ospedale per essere medicata. Le altre sono tornate a casa. Ancora da accertare le cause del crollo. La scuola resterà chiusa almeno fino a domenica.

Cede parte controsoffitto - stop udienze in tribunale Vibo : udienze sospese al nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia dopo il cedimento, sulle cui cause sono in corso accertamenti, di una parte del controsoffitto. A scoprire il crollo è stato il personale ...

Cede il controsoffitto : chiude per inagibilità la scuola Angioletti : TORRE DEL GRECO - L'istituto comprensivo Angioletti domani sarà chiuso per inagibilità. A stabilirlo un consiglio d'istituto straordinario tenutosi oggi pomeriggio a seguito di un sopralluogo dei ...