blogo

: CCLXX - 270 giorni, Palomar e Mediapro insieme per una serie tv ambientata a Roma nel 1943 - SerieTvserie : CCLXX - 270 giorni, Palomar e Mediapro insieme per una serie tv ambientata a Roma nel 1943 - tvblogit : CCLXX - 270 giorni, Palomar e Mediapro insieme per una serie tv ambientata a Roma nel 1943 - PaoloSutera : CCLXX - 270 giorni, Palomar e Mediapro insieme per una serie tv ambientata a Roma nel 1943 -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La casa di produzioneè sempre più orientata verso il mercato internazionale. Un percorso intrapreso anche grazie al successo de Il Commissario Montalbano, diventato un successo italiano d'esportazione, e che ora inizia a concretizzarsi anche con nuove produzioni. Come-270, appena annunciato as Mania, il Festival dedicato allatv che si sta tenendo in questia Lilla.Cos'èè per il momento solo un progetto, che vede coinvoltie la spagnola, presentato as Mania all'interno dell'European Project and Talent Forum. Un'occasione per trovare un network e, soprattutto, investitori disposti a finanziare questa nuovatv,durante la Seconda Guerra Mondiale.prosegui la lettura- 270per unatvnelpubblicato su TVBlog.it 02 maggio ...