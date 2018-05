Casilina calcio Allievi reg B | Taraborelli | impresa salvarsi

romadailynews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Roma – Ilavrà una categoria regionale neglifascia B anche nella prossima stagione. L’porta soprattutto la firma di mister Giacomo, tecnico di grande esperienza. Era già aled è subentrato a stagione in corso in un momento di campionato molto complicato. “Non era facile ottenere la salvezza e ci siamo riusciti con tre turni d’anticipo. Avevo molto timore delle recenti partite giocate contro squadre di bassa classifica. Ma per fortuna con l’ultima vittoria contro il Qualcio la squadra ha ottenuto i punti che servivano per la matematica certezza della permanenza in categoria”. Sul 2-1 ottenuto nell’ultima partita,aggiunge qualche dettaglio. “Il primo tempo è stato di grande sofferenza. I ragazzi avevano tanta tensione addosso e non sono riusciti a giocare un buon. Anche in considerazione del gran ...