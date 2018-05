Caro don Camillo | quant' è grande Mondo Piccolo !

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di Caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Il decano don Renzo BosCarol srive una lettera aperta sul caso del Centro Islamico : Tenere conto della tradizione musulmana multisecolare che non ama distinguere religioni, tradizioni, cultura, vita sociale e politica, è decisivo; così come non è utile incoraggiare forme di ...

Carolyn Smith : “Il cancro è tornato. Ho perso molti amici e allievi parlandone : ma bisogna farlo - per dire che si può guarire” : Carolyn Smith è una donna tosta e da due anni combatte con forza una battaglia contro il cancro al seno. “Il tumore è lo stesso dell’altra volta, un po’ più a sinistra e un po’ più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la mastectomia al seno sinistro qualche cellula è sfuggita, ma questa volta io e Ivy le uccidiamo tutte!“, ha raccontato la presidente di giuria di Ballando con le Stelle al settimanale ...

CAMERA - ELETTI VICEPRESIDENTI : CARFAGNA - FONTANA - SPADONI E ROSATO/ Questori : voti Lega per FracCaro del M5S : CAMERA, ELETTI VICEPRESIDENTI: CARFAGNA, FONTANA, SPADONI e ROSATO. Questori: travaso di voti Lega per Fraccaro del M5S. Le ultime notizi e gli scenari per la formazione del governo(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:48:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte record! Sono quarti!!! Hubbell/Donohue al comando. Guignard/Fabbri ottavi. In serata Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (venerdì 23 marzo). Al Mediolanum Forum di Milano va in scena una delle giornate più attese, quella dedicata anche al programma libero femminile: il palazzetto sarà gremito in ogni ordine di posto per sostenere Carolina Kostner, clamorosamente in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata in quella che potrebbe essere l’ultima ...

Beautiful Anticipazioni 22 marzo 2018 : Caroline e Sally si contendono il cuore di Thomas : Bill tenta di convincere il Forrester a tornare insieme alla madre di Douglas. Tra Caroline e Sally è guerra aperta.

Carolyn Smith - il tumore è tornato/ Battaglia social e il messaggio alle donne (Ballando con le Stelle 2018) : Carolyn Smith a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del tumore e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:01:00 GMT)

Linsey Godfrey - Caroline di Beautiful/ Molestie dal patrigno : "Donne non restate in silenzio" : Linsey Godfrey, la Caroline della soap opera Beautiful, ha denunciato di essere stata sessualmente abusata dal patrigno in tenera età e di averne portato le ferite a vita(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Malagò : donne straordinarie - Carolina Kostner sarà portabandiera : ... a parte quando non abbiamo mai vinto medaglie d'oro, non era mai successo che gli uomini non andassero a medaglia e non era mai successo che gli ori li vincessero tutti le donne, poi in tre sport ...