Carmagnola Sequestrati prodotti pericolosi in emporio cinese

(Di mercoledì 2 maggio 2018)in– Novecentomiladel valore di 40mila euro, tra cui articoli di cartoleria, per la cosmesi e materiale elettrico, potenzialmente dannosi per la salute sono statidella Guardia di Finanza di Torino in undi. I Finanzieri del Gruppo Orbassano, che hanno condotto l'intervento, hanno accertato che iin vendita erano sprovvisti delle più basilari informazioni utili alla tutela del consumatore, come la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni in lingua italiana del prodotto nonché la presenza di materiali o sostanze pericolose. Nei guai l'imprenditore, Z.W. venticinquenne di origine, che è stato sanzionato.