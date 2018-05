Carlotta Mantovan | prima uscita pubblica a un mese dalla morte di Frizzi

Carlotta Mantovan - la consorte di Frizzi preoccupa tutti : ecco cos'è successo Video : Il volto storico della Rai, #fabrizio Frizzi , ci ha lasciati ormai da circa un mese, ma il pubblico e le persone care non riescono a rassegnarsi all'idea della sua morte prematura. Su tutti , naturalmente, c'è la giovane moglie # Carlotta Mantovan che, provata dal dolore, in questi ultimi giorni è apparsa molto dimagrita. Inutile sottolineare che l'ex concorrente di Miss Italia ha iniziato a trascorrere dei mesi da incubo fin da quando ha scoperto ...

Fabrizio Frizzi - la moglie Carlotta Mantovan torna a sorridere/ La vicinanza di Milly Carlucci : Fabrizio Frizzi , la moglie Carlotta Mantovan , visibilmente dimagrita, torna a sorridere grazie agli amici del conduttore: la vicinanza di Milly Carlucci .(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 08:42:00 GMT)

Carlotta Mantovan smagrita e sofferente sulle pagine di un giornale Video : #Carlotta Mantovan non ha rilasciato fino ad ora una dichiarazione, un'intervista, due parole per tirar fuori la sofferenza che la consuma. La morte del marito l'ha provata in modo fin troppo evidente. Il suo calvario era iniziato da quando, nell'ottobre scorso, #fabrizio frizzi era stato colpito da ischemia durante le registrazioni su Rai1 di L'Eredita'. La scoperta terribile Da lì, da quel ricovero improvviso, anche la scoperta che il marito ...