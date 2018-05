Caos attorno al Samsung Galaxy S9 | tra registrazione chiamate e problemi risolti

optimaitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Sono giornate decisamente intense quelle di inizio maggio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su unS9 o unS9 Plus nelle ultime settimane. Come tutti sanno, di recente è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di aprile, utile per mettersi alle spalle un problema davvero fastidioso legato alle semplicieffettuate o ricevute con il device. L'anticipazione ve l'avevamo già fornita qualche giorno fa sulle nostre pagine, ma oggi grazie ai feedback da parte del pubblico italiano possiamo affermarlo con certezza.Del resto c'erano pochi dubbi in merito, considerando il fatto che limitare un gioiellino del genere per un altro mese nella funzionalità base di uno smartphone sarebbe stato un autogol davvero difficile da digerire per il pubblico. Insomma, i variS9 eS9 Plus in commercio in Italia sono destinati a mettersi ...