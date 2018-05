Cancro al seno | scandalo sanità in Gb | «Più di 270 donne morte per un errore del computer»

Tumori - lampioni a led sotto accusa : aumenterebbero il rischio di Cancro alla prostata e al seno : Una ricerca, pubblicata su “Environmental Health Perspectives“, e condotta dalla Università di Exeter e dal Barcelona Institute for Global Health, ha esaminato 4mila persone in 11 diverse regioni della Spagna, ed ha stabilito un possibile collegamento tra l’esposizione all’illuminazione stradale al led e un rischio (doppio) di sviluppare un tumore alla prostata e di 1,5 volte per il cancro al seno: i ricercatori ritengono ...

C'è un legame tra l'aborto e il rischio di Cancro al seno? : Nota come ipotesi dell'ABC è tra le idee più forti sostenute contro l'aborto. Ma su cui diverse istituzioni si sono espresse da tempo, negando il legame

C’è un legame tra l’aborto e il rischio di Cancro al seno? : Il manifesto affisso da Provita nelle settimane scorse a Roma e le polemiche che ha scaturito dimostrano quanto, a 40 anni dall’approvazione della legge 194/1978, sia ancora vivo il dibattito intorno al tema dell’aborto. Dibattito al quale partecipano non solo le visioni e le considerazioni di tipo più propriamente morale, ma anche questioni di aspetto più scientifico e quindi, almeno in teoria, meno soggettive, a rischio di essere ...

Tumori : l’esposizione notturna alla luce blu collegata a rischi maggiori di Cancro al seno e alla prostata : Uno studio, condotto da un team internazionale guidato dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), riporta un collegamento tra l’esposizione notturna alla luce blu e un rischio maggiore di sviluppare Tumori al seno o alla prostata. La luce blu è un intervallo dello spettro della luce visibile emesso dalla maggior parte dei LED bianchi e dagli schermi di molti tablet e cellulari. Manolis Kogevinas, ricercatore dell’ISGlobal e ...

“L’ultimo bacio”. La foto straziante. A 6 anni perde il papà - poi la mamma si ammala di Cancro al seno : per Roxy le tragedie non finiscono mai. Ora la madre non c’è più - ma quello che ha fatto con la sua piccola ha commosso il mondo : A soli 8 anni deve già affrontare delle prove difficilissime. Roxy Fenn è una bimba di Benfleet, nell’Essex (Gran bretagna) che due anni fa ha perso il papà, Bob, deceduto nel sonno a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Così è rimasta sola con la sua mamma Vicky, ma adesso anche lei se ne è andata. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la donna due anni fa si è ammalata di cancro al seno, proprio dopo che il marito era ...

Tumori : Maria Grazia Cucinotta con Komen per la lotta contro il Cancro al seno : Continua il viaggio della ‘Carovana della Prevenzione’ di Susan G. Komen, tappa di oggi Castel Romano Designer Outlet. Per due giorni nel centro per gli acquisti romano, in via Pontina, tutte le donne avranno la possibilita’ di effettuare gratuitamente degli screening senologici grazie alla presenza dell’unita’ mobile di mammografia di Komen Italia. Ospite d’eccezione Maria Grazia Cucinotta che ha ricordato il ...

La metformina può migliorare la sopravvivenza delle persone con diabete di tipo 2 e Cancro del seno : Un gruppo internazionale di ricercatori, del quale fa parte anche un ricercatore dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma, ha eseguito una revisione della letteratura sulla relazione fra assunzione di metformina e incidenza del cancro del seno e rischio di decesso. I risultati hanno indicato che l’assunzione di metformina può migliorare la sopravvivenza complessiva nei soggetti, con diabete di tipo 2, che sono affetti anche da ...

Settimana della prevenzione del Cancro al seno 2018 : bufala del cuore su Whatsapp? : Oggi 6 aprile sta prendendo corpo una nuova catena Whatsapp, in riferimento alla Settimana della prevenzione del cancro al seno 2018. Non sorprendetevi, dunque, se nel corso delle prossime ore doveste andare incontro ad un messaggio che in passato abbiamo riscontrato spesso e volentieri su Facebook ma che, per esperienza diretta, posso assicurarvi che in questa circostanza sta trovando la sua massima espressione attraverso la popolarissima di ...

Tumori : nuovo device per una diagnosi rapida di Cancro al seno : Eseguire una diagnosi rapida di tumore al seno, ottimizzandone la metodica e riducendone i tempi della diagnosi è possibile, grazie all’aiuto della ricerca biomedica la quale si serve di strumenti e conoscenze mutuate dalle nuove tecnologie digitali, proponendo sul mercato prodotti dalle caratteristiche innovative. E’ quello che ha fatto la Ng Detectors, startup della Sapienza di Roma che ha concentrato la propria attività ...

Anastacia - Ballerina per una notte/ Cancro al seno? Prevenzione miglior arma (Ballando con le stelle 2018) : Anastacia, cantautrice americana celebre in tutto il mondo, Ballerina per una notte su Rai 1. A maggio quattro date italiane del suo tour mondiale tra Brescia, Roma e Milano.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Cancro al seno maschile - 'outing' di un uomo che vuole informare tutti gli altri Video : Una foto in bianco e nero a torso nudo in cui sono ben evidenti, all'altezza della mammella sinistra, profonde cicatrici. In basso, una scritta, unica nota di colore: Il Cancro al seno non è solo roba da femmine. Fai prevenzione. È diventato testimonial della sua #malattia #Stefano Saldarelli, grafico di Prato 48enne. Lieto di fare outing, è uscito allo scoperto per raccontare pubblicamente la sua storia da quando, nel 2017, ha scoperto di avere ...

La storia di Stefano Saldarelli : l'uomo con un Cancro al seno : Stefano Saldarelli è un uomo di 48 anni che da molto tempo svolge la sua professione di grafico nella città di Prato. Pochissimi giorni fa Stefano ha voluto raccontare la sua incredibile storia sul suo blog, annunciando a tutti i suoi lettori di aver avuto un cancro al seno. Molti a questa notizia si sono subito stupiti, dal momento che non è sempre usuale che il tumore al seno si manifesti in un uomo, una problematica che generalmente colpisce ...

