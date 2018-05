Campionati del Mondo | la pre-selezione svizzera

Viterbo : Campionati Europei Pattinaggio Artistico : oro e bronzo per Ludovica Delfino : ... i dirigenti della Star Roller Club e tutte le compagne di squadra che hanno seguito con entusiasmo in diretta streaming l'impresa del loro idolo e compagna di squadra. Ma tempo per riposare non c'è ...

Memorial Favretto : 6 mila bambini ai Fori Imperiali tra Volley S3 e il trofeo dei Campionati del Mondo Maschili : Lo stand di Volley S3 è stato realizzato con il prezioso contributo dello storico partner Kinder+Sport. Le foto della giornata: qui NEWS Scuola e Promozione Volley S3 Campionati del Mondo Maschili ...

Equitazione - Completo : Italia seconda in Coppa delle Nazioni a Vairano dopo il cross country - Ludovica Manzoli in testa ai Campionati Italiani. Brilla Simone Sordi : Italia seconda al termine del cross country nella Coppa delle Nazioni a Vairano, dove è in corso il concorso internazionale di Completo che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup 2018. Gli azzurri hanno completato quattro percorsi netti, di cui tre nel tempo, e hanno scavalcato la Svezia, seconda dopo la prova di dressage, ponendosi alle spalle dell’inarrivabile Francia, capace di concludere il cross country con appena 1,2 ...

Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal dopo 22 anni. Tre Campionati e sette coppe d'Inghilterra nel suo palmares : Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal al termine della stagione, dopo 22 anni alla guida dei Gunners. La decisione del tecnico francese, il cui contratto scadeva nel 2019, è stata ufficializzata questa mattina.L'Arsenal è sesto in Premier League, lontanissimo dalla zona Champions League, ma ha raggiunto la semifinale di Europa League. In Inghilterra Wenger, 68 anni, ha vinto tre campionati, sette coppe d'Inghilterra ...

Volley : presentata la Pool A dei Campionati del Mondo Maschili 2018 : Il Campionato del Mondo di pallavolo maschile torna in Italia per la terza volta nella sua storia. La prima, nel 1978, vide la Nazionale conquistare uno straordinario secondo posto, arrendendosi in ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della quinta giornata. Scozzoli : “Il segreto è amare il duro lavoro”; Paltrinieri : “A Glasgow sarò in forma” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-5 FABIO Scozzoli Un Fabio Scozzoli strepitoso! Il campione di Lugo, dopo aver estasiato nei 100 rana (59?33, quarto tempo al mondo nel 2018), si ripete nei 50 metri (rana) ottenendo il nuovo primato italiano di 26?73, aprendo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Margherita Panziera al personale nei 200 dorso. Ottima prova della veneta : Grande prestazione di Margherita Panziera nei 200 dorso donne degli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. Nell’ultima giornata di gare di questi Campionati, la primatista italica dei 100 dorso si migliora anche nella doppia distanza, abbattendo il muro dei 2’09” e realizzando il crono di 2’08″99, abbassando il proprio personale di 2’09″43. Un riscontro che la colloca nella top10 al mondo di questa ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della quarta giornata. Rivolta : “L’obiettivo era Glasgow”; Panziera : “Volevo vincere ma…” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-4. MATTEO Rivolta Soddisfatto del titolo tricolore un po’ meno del tempo di 51″89. Tuttavia, il lombardo ha sottolineato come la preparazione sia finalizzata all’evento clou di agosto, ovvero gli Europei. E ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Margherita Panziera vs Federica Pellegrini nel dorso - duello Codia-Rivolta nel delfino : Quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione ed altri confronti andranno a caratterizzare il programma odierno. Sulla carta sembrerebbe un day-4 con pochi spunti però, in verità, in due gare in particolare qualcosa di interessante potremmo vederlo. Ci riferiamo ai 100 dorso donne ed ai 100 farfalla uomini. Nella prima specialità citata, quanto avvenuto ieri in prima frazione di staffetta mista lo dice chiaramente: Margherita ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 12 aprile. Federica Pellegrini miglior tempo in scioltezza nei 100 sl - Dotto il migliore della gara regina : Terza giornata di batterie negli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione con risultati degni di analisi. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nella vasca romagnola. 200 misti donne Una replica di quanto già visto nei 400 misti? Probabilmente sì. Ilaria Cusinato (2’15″65) e Carlotta Toni 2’16″26) sono in vetta all’ordine dei tempi di questa specialità. Una gestione d’autorità quella dell’allieva di Stefano ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della seconda giornata. Scozzoli : “Posso ancora fare meglio!”; Ceccon : “Voglio confermarmi nei 200 misti” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-2. SILVIA SCALIA Riferimento nei 50 dorso femminili, la dorsista nostrana è visibilmente soddisfatta della vittoria nell’unica vasca (pass continentale conquistato) confessando, ai nostri microfoni, di aver preparato i 100 metri. Ne ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : le finali dell’11 aprile. Fabio Scozzoli e Thomas Ceccon superbi! Bianchi-Di Liddo in coppia a Glasgow! : Seconda giornata di finali per gli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. Andiamo a illustrarvi i riscontri di questo day-2 nella vasca romagnola. 100 rana uomini 59″33, terzo tempo dell’anno e personale per Fabio Scozzoli. Una prestazione sontuosa (passaggio ai 50 metri di 27″33) per il campione di Lugo che, dopo l’oro e l’argento nei 50/100 rana agli Europei in vasca corta, conquista anche questo titolo con un ...