, società al centro dello scandalo dei dati di Facebook, ferma "immediatamentele operazioni". Lo annuncia la società. "Negli ultimi mesiè stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata perche non solo sono legali ma sono ampiamente accettate",si legge in una nota. "L'assedio dei media ha fatto fuggire tutti i nostri clienti e fornitori". Procedura di insolvenza avviata in Gran Bretagna.(Di mercoledì 2 maggio 2018)