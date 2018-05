Cambridge Analytica chiude

Facebook - game over per Cambridge Analytica. “Noi oggetto di accuse infondate” : game over per Cambridge Analytica. La società, finita nella bufera per il furto di oltre 80 milioni di profili di elettori americani da Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. “Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che – si legge in una nota – non solo sono legali ma sono ...

Cambridge Analytica - ora parla il ricercatore Kogan : Aleksandr Kogan nell’intervista a “60 Minutes”, Cbs Adesso Aleksandr Kogan ora si gioca la carta del “questo lo ignoro!“, come recitava Vittorio Gassman in un vecchio spot. Il matematico che ha sviluppato l’app “mydigitallife” al centro dello scandalo Cambridge Analytica, che ha tenuto sotto torchio Facebook e l’agenda mediatica nelle scorse settimane, nel corso della trasmissione della ...

Zuckerberg snobba l'Europarlamento : le 8 lezioni dallo scandalo Cambridge Analytica : Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ci aveva provato: aveva declinato l'invito a presentarsi davanti al Parlamento europeo per un'audizione come quella già sostenuta davanti al Congresso Usa sullo...

Cambridge Analytica stava per lanciare una criptovaluta : Che aveva già avuto una svolta grottesca , si pensi al servizio della tv Channel 4 in cui l'allora Ceo Alexander Nix propugnava davanti a un giornalista sotto copertura metodi di campagna politica ...

La tempesta perfetta dopo il caso Cambridge Analytica : La vicenda Facebook/Cambridge Analityca e le dimissioni diMartin Sorrell dal gruppo di comunicazione Wpp (Wire and plastic products), che è il più grande del mondo, sono i segnali della tempesta perfetta che sta sconvolgendo il mondo della pubblicità.tempesta, o meglio, crisi che coinvolge anche un giornalismo del tutto incapace di approfondire e analizzare cause e effetti: lo dimostra il fatto che anche autorevoli firme ...

Perugia #ijf18 - Amenduni sul metodo psicografico di Cambridge Analytica : “Ma è solo propaganda” : “Lo scandalo Cambridge Analytica non è uno scandalo. È propaganda”. Lo spiega Dino Amenduni, socio dell’agenzia di comunicazione Proforma ed esperto di comunicazione, a margine degli incontri del Festival del Giornalismo di Perugia. “Sono stati utilizzati dati per campagne basati su metodo psicografico, ovvero basate sull’incrocio tra le caratteristiche di personalità degli utenti e i meccanismi di navigazione su Facebook”, dice Amenduni. ...

Facebook - non solo Cambridge Analytica : è nei guai anche in Asia - : Il problema osserva la testata 'Quarz' e' che tali affermazioni contraddicono la 'politica conciliante' che Zuckerberg sta avendo nei confronti delle autorita' cinesi, le quali dal 2009 mantengono il ...

Come posso sapere se le mie informazioni sono state condivise con Cambridge Analytica? : A seguito dello scandalo emerso qualche settimana fa che ha coinvolto Facebok e Cambridge Analytica, il noto Social Network ha messo a disposizione un tool che permette di verificare se i dati del proprio account siano stati violati e quindi “passati” all’azienda di consulenza britannica. Facebook: i vostri “mi piace” rivelano informazioni personali, lo assicura una ricercaInternetFacebook In base ai dati raccolti ...

Cambridge Analytica - vestito blu e messaggio agli utenti : la tattica di Zuckerberg per difendere Facebook : Nelle ultime 48 ore il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, si è dovuto sottoporre alle domande dei senatori e dei deputati del Congresso degli Stati Uniti sullo scandalo dei dati sottratti illegalmente dalla società di consulenza Cambridge Analytica a danno di 87 milioni di utenti. Nei giorni in cui la vicenda è esplosa, Facebook è crollato in borsa perdendo 80 miliardi di dollari. Da quando Zuckerberg è sceso in campo però – ...

Facebook : come sapere se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati Video : Lo scandalo di Facebook [Video] sui dati rubati agli utenti sulla piattaforma social, che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, ha preoccupato, non poco, tutti i profili personali potenzialmente coinvolti. Intanto Zuckerberg, fondatore e attuale presidente e amministratore delegato di #Facebook, insieme al suo team di tecnici e informatici, starebbe studiando strategie per correre al più presto ai ripari. Facebook: il messaggio che ...