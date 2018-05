Cambridge Analytica chiude La società al centro dello scandalo dei dati di Facebook

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018), aldeidi, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesiè stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La società ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, la chiusura è stata decisa in seguito alla perdita di diversi clienti negli ultimi mesi.Loè esploso il 17 marzo scorso quando in esclusiva i quotidiani 'The Observer-The Guardian' e 'New York Times' rivelarono che milioni di profili social di elettori ...