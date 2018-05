Cambi | euro scende a 1 | 2012 dollari

MotoGP - GP Spagna 2018 : Valentino Rossi - le piste europee per il Cambio di marcia. I progressi della Yamaha lasciano ben sperare : Il Motomondiale sbarca in Europa e Valentino Rossi, a -17 da Andrea Dovizioso nella classifica mondiale, è chiamato al cambio di marcia. Non è stato un inizio di stagione ideale. Se a Losail il Dottore era riuscito a chiudere sul podio, al terzo posto, illudendo di poter ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo, in Argentina e Stati Uniti sono arrivati un un 19° e un 4° posto. Sul piazzamento di Termas de Rio Hondo influisce ...