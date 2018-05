Call of Duty | Black Ops III riceve nuove armi e modalità con Operation | Swarm

Nuovi elementi Call of Duty Black Ops 4 rivelati - focus su primi potenziamenti del multigiocatore : I tempi per scoprire le reali velleità di Call of Duty Black Ops 4 non sono ancora maturi, con il titolo sviluppato dai ragazzi di Treyarch che è ancora tenuto gelosamente sotto chiave, nell'attesa dell'evento di reveal programmato per la metà di questo mese. Ovviamente sono giorni cruciali per il team al lavoro sul titolo, che è impegnatissimo a dare utili giri di vite che rifiniscano le feature da presentare e che consentano di far breccia ...

Call of Duty WW2 e Battelfield 1 tra i Deals with Gold del 1 maggio - lista prezzi scontati : Nuova settimana significa nuove offerte per i giochi in formato digitale nei Deals with Gold per Xbox One e Xbox 360. Il sempre mitico Major Nelson di Microsoft ha annunciato tutte le offerte sui giochi nel suo solito blog post settimanale, raggiungibile a questo indirizzo. Vi segnaliamo le offerte migliori e i prezzi più bassi su molti titoli di pregio. Deals with Gold dell'1 maggio Partendo da Xbox One alcuni dei giochi migliori da segnalare ...

Nuove indiscrezioni Call of Duty Black Ops 4 al 30 aprile - pronto un ritorno importante nel gameplay? : Di Call of Duty Black Ops 4 non si sa effettivamente ancora nulla: massimo è infatti il riserbo tenuto dagli addetti ai lavori, i ragazzi di Treyarch, che tengono ben cucite le proprie bocche nell'attesa dell'evento delle prossime settimane in cui si toglierà finalmente il telo bianco che copre l'opera d'arte, per dare in pasto ai famelici fan i primi dettagli ufficiali del prossimo capitolo della serie sparatutto in prima persona. Nelle ...

"Entro un anno la battle royale farà parte di Call of Duty - Battlefield e tutti gli shooter online" : Che i giochi che si basano completamente o quasi sulle battle royale possano diventare un esempio per parecchi sviluppatori è lampante. I rumor riguardante l'introduzione di questa particolare modalità all'interno di Call of Duty Black Ops 4 e battlefield V si stanno facendo molto insistenti nelle ultime settimane. Questa potrebbe essere la nuova direzione anche di due franchise dominanti nel panorama degli shooter online?In attesa di dettagli ...

Cambiamenti in arrivo in Call of Duty WW2 - sotto i ferri la modalità dominio : Continua spedita la marcia di Call of Duty WW2, lo sparatutto targato Activision che ha riportato il brand nella Seconda Guerra Mondiale dopo anni alternati tra conflitti contemporanei e di stampo futuristico. Il compito dei ragazzi di Sledgehammer Games non si è ovviamente esaurito con l'arrivo del gioco sugli scaffali, e la dimostrazione arriva attraverso le numerose patch che, dal day one a oggi, hanno migliorato l'esperienza di gioco. Non ...

Inizialmente il comparto multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 doveva essere simile a Overwatch? : Negli ultimi giorni sono emersi numerosi rumor riguardo il prossimo sparatutto di Treyarch e Activision, Call of Duty: Black Ops 4. Come saprete, probabilmente il nuovo episodio della serie potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta, con l'assenza di una campagna per giocatore singolo.Ora, come riporta VG247.com, arrivano altre notizie su Call of Duty: Black Ops 4, che ci parlano dell'idea iniziale di Treyarch per il gioco: stando ...

Call of Duty Black Ops 4 si ispirerà a Overwatch? : Le notizie in merito a Call of Duty Black Ops 4 scarseggiano su tutta la linea, con i ragazzi di Treyarch che per il momento proseguono a testa china lungo il proprio percorso lavorativo, pronti a svelare al mondo e alla community di giocatori il frutto (parziale) dei propri sforzi già nelle prossime settimane. Ovviamente, in assenza di rivelazioni ufficiali da parte del team di sviluppo, si rincorrono in giro per la rete tutte le varie ipotesi ...

Call of Duty Black Ops 4 va controtendenza - Treyarch si focalizzerà sul multiplayer? : Indubbiamente tanta è la curiosità che aleggia attorno a Call of Duty Black Ops 4, nuovo capitolo della saga targata Activision che riporta sulla scena videoludica i talentuosi ragazzi di Treyarch. L'alternanza dei tre studi di sviluppo al lavoro sui diversi capitoli ha indubbiamente fatto bene al franchise sparatutto, che in questo modo ha tempi adeguatamente prolissi da dedicare alla cura certosina di ogni singolo aspetto delle diverse ...