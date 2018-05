Calcio | Palermo-Bari | tre tifosi denunciati dalla polizia per il lancio di petardi

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - occhi su Nestorovski del Palermo : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante per il Bologna, la salvezza per la squadra di Donadoni è stata ormai raggiunta ed adesso si può pensare alla prossima stagione. Sono previste diverse novità sul fronte Calciomercato, in particolar modo certo l’addio dell’attaccante Verdi, così come quello di Mattia Destro. La dirigenza sta provando ad anticipare i tempi e secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Calcio : sindaco Palermo - no fallimento ottima notizia - città merita squadra al top : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "La notizia della decisione del tribunale di rigettare la richiesta di fallimento del Palermo Calcio è un'ottima notizia non solo per i tifosi e gli appassionati ma per tutta la città. Palermo merita una squadra ai massimi livelli, supportata da una società in piena ef

Calcio : il Palermo non fallisce - Sc 'Vittoria di tutta la città' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "Partita vinta per il Palermo Calcio: il tribunale ha deciso che la società non fallirà ed è una straordinaria notizia per tutta la città". Così o consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Marcello Susinno, Katia Orlando e Barbara Evola, commentano la dec

Palermo Calcio - il Tribunale respinge l’istanza di fallimento : la società è salva : Il Palermo calcio può continuare la sua rincorsa alla Serie A: il Tribunale del capoluogo siciliano ha rigettato l’istanza di fallimento presentata dalla procura nei confronti della società. E’ stata accolta la tesi del club rosanero, secondo cui la situazione debitoria sarebbe inferiore ai 62 milioni di euro stimati dal consulente dei pm. Il presidente Giovanni Giammarva gioisce e ringrazia il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, ...

Palermo Calcio - no a istanza fallimento : 14.42 Il tribunale di Palermo ha respinto l' istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dalla procura. Lo ha deciso il collegio presieduto dal presidente Giovanni D'Antoni.I conti del Palermo, secondo i giudici, sarebbero a posto come sostenuto dal presidente del club rosanero, Giammarva. Secondo i Pm, il Palermo ha debiti per oltre 60mln con un patrimonio netto negativo al 30 giugno 2017 di 18,3mln, la previsione dei flussi di cassa ...

Calcio : istanza fallimento Palermo - sentenza nei prossimi giorni : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Sarà emessa nei prossimi giorni, forse entro una settimana, la sentenza sull'istanza di fallimento avanzata dalla Procura di Palermo nei confronti del Palermo Calcio, E' finita poco fa l'udienza davanti al Tribunale fallimentare di Palermo. I giudici si dovranno riunir

Calcio : istanza fallimento Palermo - al via udienza : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Al via, al Tribunale di Palermo, l'udienza sull'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura. Il Presidente del collegio, della sezione fallimentare, è Giovanni D'Antoni, mentre per la Procura l'accusa è rappresentata dai pm Andrea Fusco e Francesc

Palermo Calcio - mercoledì la resa dei conti sul fallimento : mercoledì 21, ore 9. E' fissata per quel giorno l'ultimo confronto fra Palermo e Procura sulla procedura di fallimento del club di via del Fante. Un'udienza che rischia di essere la resa dei conti fra ...