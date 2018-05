Calabria | litiga con il fratello e gli spara | un ferito grave

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Una terribile notizia giunge dalla regioneed esattamente dalla provincia di Cosenza. Una lite tra fratelli è degenerata in unatoria ed uno dei due è rimastomente. Il tutto è avvenuto nella mattina del primo maggio 2018 e dunque una giornata di festa stava per trasformarsi in una tragedia. I ragazzi sono entrambi giovanissimi. Vediamo i dettagli che sono emersi in seguito alla ricostruzione delle forze dell'ordine. Il litigio tra i due fratelli si è concluso con un colpo di fucile Nella mattina del primo maggio, i carabinieri del nucleo operativo di Rossano hanno fermato un ragazzo di appena vent'anni per aver tentato di uccidere il. Il ragazzo, del 1997, è già noto alle forze dell'ordine e risulta indagato per tentato omicidio. Da una primissima ricostruzione che è stata effettuata, nella mattina i due fratelli avrebbero discusso per motivi di ...