Bufera su Abu Mazen Per Israele è antisemita e negazionista

: Bufera su Abu Mazen per frasi su Olocausto: 'Fu colpa di comportamenti sociali degli ebrei' ? - RaiNews : Bufera su Abu Mazen per frasi su Olocausto: 'Fu colpa di comportamenti sociali degli ebrei' ? - repubblica : Bufera su Abu Mazen: 'Il comportamento degli ebrei fu la causa della Shoah' [news aggiornata alle 00:27] - Agenzia_Ansa : 'Shoah colpa attività ebrei', bufera su Abu Mazen -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Abusi è espresso "in una maniera che può essere definita solo comedella Shoah". Lo ha detto il ministero degli affari esteri israeliano sul discorso del presidente palestinese tenuto all'assemblea del Consiglio dell'Olp. Affermazioni che il ministero ha detto di respingere "con disgusto" e che "accusano gli ebrei del desiderio di distruggere se stessi". Dichiarazioni - ha continuato - che "usano stereotipi e accuse proprie del lessico del classico antisemitismo".Lunedì sera il leader palestinese, in un discorso al Consiglio nazionale palestinese, ha suggerito che i rapporti degli ebrei con le banche abbiano portato all'ostilità contro di loro e quindi alla Shoah. "Dall'undicesimo secolo fino all'olocausto in Germania, gli ebrei in Europa sono stati sottoposti a un massacro ogni 10 o 15 anni", ha rilevato. Ma perché ...